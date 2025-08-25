Rajasthan Weather Today: राजस्थान में भारी बारिश का कहर, 27 अगस्त तक बंद रहेंगे इन जिलों के सभी स्कूल

Rajasthan Schools Closed Bad Weather Today: मौसम के करवट लेते ही बादलों ने भी अपना मिजाज बदल लिया है। भारत के कई राज्यों में भारी बारिश देखने के लिए मिल रही है। वहीं, राजस्थान में लगातार हो रही बारिश का असर अब स्कूलों पर भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि पिछले कुछ समय से राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है।
किन जिलों के स्कूल रहेंगे बंद?
राजस्थान के सीकर, कोटा, खेतल-तिजारा, करौली, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली-बहरोड़, सिरोही, अजमेर बूंदी, भीलवाड़ा, नागौर उदयपुर, और सवाई माधोपुर में स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
मौसम विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन सभी जिलों के स्कूल आज यानी 25 अगस्त को स्कूल बंद रहेंगे। वहीं अलवर, जयपुर, दौसा और डीडवाना-कुचामन की स्कूलें 25 अगस्त और 26 अगस्त को बंद रहेंगी। इसके अलावा टोंक जिले में 25 अगस्त से 27 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी के आदेश दिए गए हैं।
Nagaur School Closed: नागौर में दो दिनों की छुट्टी
नागौर जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र और कक्षा प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा की स्कूलों में 25 अगस्त और 26 को छुट्टी रहेगी। प्रशासन द्वारा यह फैसला बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस अवकार का उद्देश्य भारी बारिश के दौरान छात्रों को किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचाना है।
Rajasthan Weather Today: इन बातों का रखें ध्यान
राजस्थान में बढ़ती बारिश के कहर के चलते प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों को अनावश्यक घर से बाहर न निकलने दें। वहीं, आपदा प्रबंधन विभाग को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि राज्य में मौसम के हालात को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां बढ़ने की भी संभावना है। ऐसे में छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि अपने संबंधित स्कूलों के संपर्क में रहे और उनसे जानकारी लेते रहे।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation