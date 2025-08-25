Rajasthan Weather Today: राजस्थान में भारी बारिश का कहर, 27 अगस्त तक बंद रहेंगे इन जिलों के सभी स्कूल

Rajasthan Schools Closed Bad Weather Today: मौसम के करवट लेते ही बादलों ने भी अपना मिजाज बदल लिया है। भारत के कई राज्यों में भारी बारिश देखने के लिए मिल रही है। वहीं, राजस्थान में लगातार हो रही बारिश का असर अब स्कूलों पर भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि पिछले कुछ समय से राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है।

किन जिलों के स्कूल रहेंगे बंद?

राजस्थान के सीकर, कोटा, खेतल-तिजारा, करौली, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली-बहरोड़, सिरोही, अजमेर बूंदी, भीलवाड़ा, नागौर उदयपुर, और सवाई माधोपुर में स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

मौसम विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन सभी जिलों के स्कूल आज यानी 25 अगस्त को स्कूल बंद रहेंगे। वहीं अलवर, जयपुर, दौसा और डीडवाना-कुचामन की स्कूलें 25 अगस्त और 26 अगस्त को बंद रहेंगी। इसके अलावा टोंक जिले में 25 अगस्त से 27 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी के आदेश दिए गए हैं।