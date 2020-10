राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता

स्पेन के स्टार टेनिस प्लेयर राफेल नडाल ने 11 अक्टूबर 2020 को सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में मात दे अपना 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता. नडाल ने रोलां गैरों में जोकोविच को एकतरफा 6-0, 6-2, 7-5 से एकतरफा मात देते हुए अपना कुल 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता.

इस खिताबी जीत के साथ नडाल ने स्विटजरलैंड के रोजर फेडरर के 20 ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है. इससे पहले मेंस सिंगल्स में सबसे ज्यादा ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड फेडरर के नाम था. नोवाक जोकोविच 18वां ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने के लिए चुनौती पेश कर रहे थे.

राफेल नडाल का यह 13वां फ्रेंच ओपन और कुल मिलाकर 20वां ग्रैंडस्लैम खिताब है. राफेल नडाल ने फाइनल में विश्व नंबर-1 सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-0, 6-2, 7-5 से मात दी. यह मुकाबला 2 घंटे 41 मिनट तक चला.

"In the greatest of defeats, you learn the greatest lessons as a tennis player, but as a person as well."



