India’s 1st Intranasal COVID-19 vaccine: भारत के पहले इंट्रानैजल (Intranasal) वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी

India’s 1st Intranasal COVID-19 vaccine: भारत की पहली सुई-मुक्त इंट्रानैजल कोविड-19 वैक्सीन (नाक से दिया जाने वाला टीका) को DCGI से आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल गयी है. इसे फार्मा कंपनी भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है. इस खबर की पुष्टि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की है. भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने भारत बायोटेक के ChAd36-SARS-CoV-S COVID-19 (चिंपांज़ी एडेनोवायरस वेक्टरेड) रीकॉम्बिनेंट नेज़ल वैक्सीन को CDSCO द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग में कोविड-19 के खिलाफ प्राथमिक टीकाकरण के लिए लांच किया गया है.

