प्रधानमंत्री मोदी ने दी PM केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदने की अनुमति

28 अप्रैल, 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने PM केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद की अनुमति दी है.

इस फंड के तहत पहले से स्वीकृत 713 प्रेशर स्विंग एबॉर्शन - PSA प्लांट्स के अतिरिक्त, 500 नवीनतम PSA ऑक्सीजन प्लांट्स की खरीद के लिए भी अनुमति दी गई है.

प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट के माध्यम से यह सूचित किया कि, 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स/ सांद्रक खरीदे जाएंगे, 500 से अधिक प्रेशर स्विंग एबॉर्शन प्लांट्स को PM-केयर्स फंड से मंजूरी दी गई है. उन्होंने आगे यह भी कहा कि, इससे जिला मुख्यालय और टियर -2 शहरों में ऑक्सीजन की पहुंच में, विशेष रूप से सुधार होगा.

