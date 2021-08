पीएम मोदी रचेंगे इतिहास, 9 अगस्त को UNSC में डिबेट की अध्यक्षता करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा को लेकर होने वाली उच्च स्तरीय डिबेट की अध्यक्षता करेंगे. वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर 18 और 19 अगस्त को शांति स्थापना और आतंकवाद पर प्रहार से संबंधित बैठकों की अध्यक्षता करेंगे.

इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे. प्रधानमंत्री वर्चुअली इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे. गौरतलब है कि भारत 01 अगस्त 2021 को एक महीने के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत टीएस तिरुमूर्ति 02 अगस्त को पहले दिन विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल रहे.

