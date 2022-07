प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण किया

Prime Minister Narendra Modi unveiled a bronze statue of freedom fighter Alluri Sitarama Raju, at a special program on his 125th birth anniversary celebrations, in Bhimavaram, Andhra Pradesh. pic.twitter.com/jsEMoVctKM

