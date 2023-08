T20I क्रिकेट में 10 भारतीय कप्तानों का कैसा रहा है रिकॉर्ड जानें?

भारतीय क्रिकेट टीम 18 अगस्त से आयरलैंड के खिलाफ T20I सीरीज खेलने जा रही है. इस बार टीम इंडिया एक नए रूप में मैदान पर उतरने वाली है. हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में हार झेलने के बाद भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों को आराम दिया गया है.

चोट के कारण लंबे समय से क्रिकेट से दूर रहे भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहली बार टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. पहले टी20 में मैदान पर उतरते ही बुमराह एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहे है.

He is back 🙌



Skipper @Jaspritbumrah93 is ready to roll in Ireland 🇮🇪



How excited are you to see him back in action ❓⏳#TeamIndia | #IREvIND pic.twitter.com/SJPmMcdWm8