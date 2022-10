Mulayam Singh Passed Away: पूर्व रक्षा मंत्री और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन, जानें उनके बारें में

Mulayam Singh Yadav: भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया है. उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली. मुलायम सिंह यादव की तबियत पिछले कुछ दिनों से ज्यादे ख़राब चल रही थी. उन्हें जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही थी. मुलायम सिंह 82 वर्ष के थे. वह पिछले कुछ दिनों से आईसीयू में थे. जहाँ उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी.

वह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और 7 बार के सांसद थे. उनका जन्म 22 नवम्बर 1939 को सैफई में हुआ था. वह देश के रक्षामंत्री भी रहे थे और देश के रक्षा विभाग को मजबूत बनाने में अपना अहम् योगदान दिये थे. वह जून 1996 से मार्च 1998 तक देश के रक्षामंत्री भी रहे थे.

Mulayam Singh Yadav, who almost became Prime Minister of India, is no more Read @ANI Story | https://t.co/01XQju1NcG #MulayamSinghYadav #SamajwadiParty pic.twitter.com/VgFZuxnQI8

Shri Mulayam Singh Yadav Ji was a remarkable personality. He was widely admired as a humble and grounded leader who was sensitive to people’s problems. He served people diligently and devoted his life towards popularising the ideals of Loknayak JP and Dr. Lohia. pic.twitter.com/kFtDHP40q9