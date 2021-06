बीसीसीआई का बड़ा फैसला, यूएई में खेला जाएगा टी-20 विश्व कप

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने 28 जून 2021 को कहा कि कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए टी-20 विश्व कप का आयोजन भारत की बजाय संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में किया जाएगा. टी-20 विश्व कप (T20 World Cup) का आयोजन भारत में न होकर अब यूएई (UAE) में होगा.

बोर्ड की तरफ से यह बात साफ कर दी गई है कि टूर्नामेंट का आयोजन भारत में नहीं कराया जाएगा. इसे कोरोना महामारी को देखते हुए यूएई में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है. बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बताया कि बीसीसीआई 28 जून को इंटनरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) को इस बात की जानकारी देगा कि टी-20 विश्व कप को यूएई शिफ्ट किया जा रहा है.

We will inform the International Cricket Council today that we are shifting T20 World Cup to UAE. Dates will be decided by the ICC: BCCI Secretary Jay Shah to ANI