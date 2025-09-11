The Biggest Search Engine: दुनिया की सबसे बड़ी इंजन सर्च गूगल है। यह 90% से अधिक समुद्र के साथ पूरी दुनिया के बाजार में सबसे आगे है और हर दिन अरबों को सर्च करता है। Google अपनी स्पीड, रिज़ल्ट जानकारी और आसान डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। यह बिंग, याहू, बाइडू और यांडेक्स जैसी प्रतिस्पर्धियों से बहुत आगे है, दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है। Google सबसे बड़ा सर्च इंजन क्यों है? Google का सबसे बड़ा सर्च इंजन इसलिए बना, क्योंकि इसका ध्यान, तेज़ और व्यक्तिगत परिणाम पर रहता है। इसके आधुनिक एआई-आधारित कंपनियों के इरादे किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से बेहतर हैं। गूगल इमेज, वीडियो, समाचार, शॉपिंग और कॉमर्स जैसी कई कंपनियां भी देती हैं, जिससे यह जानकारी एक ही जगह पर हर समाधान वाले प्लेटफॉर्म पर बन जाती है। Google की दुनिया भर में पहुंच गूगल हर दिन 8.5 अरब से ज्यादा सर्च करता है। यह न केवल सबसे बड़ी खोज इंजन है, बल्कि दुनिया में सबसे बड़ी खोज वाली वेबसाइटों में से एक भी है। Google 150 से अधिक समुद्र में उपलब्ध है और दुनिया के कोने-कोने में लोगों को अपना समुद्र देता है।

भारत के 5 सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल भारत में गूगल का शेयर बाजार लगभग 97% से 98% है, जो बहुत ज्यादा है। इस कारण से यह लगभग हर इंटरनेट उपयोगकर्ता की पहली पसंद है। गूगल का आर्टिकल उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिजल्ट, हिंदी और क्षेत्रीय बाजारों के समर्थन और जीमेल, कॉमर्स, यूट्यूब और डिजिटल के साथ आसान आइडिया के कारण है। हर महीने अरबों सर्च के साथ, गूगल भारत में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंजन वाला सर्च बना है। बिंग बिंग द्वारा बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट सर्च भारत के इंजन बाजार में दूसरे स्थान पर है, लेकिन इसका स्टॉक केवल 1% से 1.4% के बीच है। मोबाइल की तुलना में इसका उपयोग बहुत कम होता है, लेकिन कुल मिलाकर इसका उपयोग बहुत कम होता है। अपने रिवॉर्ड प्रोग्राम और इमेज फीचर को देखने के लिए सर्च करें, फिर भी यह भारत में Google को टक्कर देने के लिए संघर्ष कर रहा है। डकडकागो डाकडकागो भारत में उन तीर्थों के बीच लोकप्रिय हुआ है जो अपनी निजी को लेकर रहना पसंद करते हैं। हालाँकि, मोबाइल इंटरनेट पर इसका बाज़ार अभी भी लगभग 1% है, लेकिन इसमें तेजी से आकलन किया गया है। जो उपयोगकर्ता यह नहीं चाहते कि उन्हें ट्रैक या प्रोफ़ाइल किया जाए, वे इसके अलावा खोजे गए अनुभव के लिए डकडकागो को पसंद करते हैं।