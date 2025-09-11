SEED 2025: छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग,योग्यता और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जानें

SEED (DNT के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना) के तहत DNT छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग, भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य विमुक्त (DNT), घुमंतू (NT), और अर्ध-घुमंतू (SNT) जनजातियों के छात्रों को सशक्त बनाना है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (DWBDNC) के माध्यम से शुरू की गई है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य वंचित समुदायों के छात्रों को समान अवसर देना है। इसके तहत कोचिंग, वजीफे और भत्तों के लिए 1,20,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है। SEED के तहत DNT छात्रों को मिलने वाली इस मुफ्त कोचिंग से उन्हें NEET, JEE Main, CLAT, NDA, TOEFL, SAT, CA-CPT, बैंकिंग, बीमा, RRB, राज्य पुलिस, और CPL courses जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए पेशेवर मार्गदर्शन मिलता है।

जो लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 15 सितंबर, 2025 से पहले आवेदन कर सकते हैं। यह पहल असमानता के चक्र को तोड़ने की दिशा में एक कदम है। यह सुनिश्चित करती है कि हर छात्र को, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हों, प्रतिस्पर्धा करने, लक्ष्य हासिल करने और सफल होने का मौका मिले।