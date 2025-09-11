SEED 2025: छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग,योग्यता और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जानें

SEED (DNT के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना) के तहत DNT छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग, भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य विमुक्त (DNT), घुमंतू (NT), और अर्ध-घुमंतू (SNT) जनजातियों के छात्रों को सशक्त बनाना है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (DWBDNC) के माध्यम से शुरू की गई है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य वंचित समुदायों के छात्रों को समान अवसर देना है। इसके तहत कोचिंग, वजीफे और भत्तों के लिए 1,20,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है। SEED के तहत DNT छात्रों को मिलने वाली इस मुफ्त कोचिंग से उन्हें NEET, JEE Main, CLAT, NDA, TOEFL, SAT, CA-CPT, बैंकिंग, बीमा, RRB, राज्य पुलिस, और CPL courses जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए पेशेवर मार्गदर्शन मिलता है।
जो लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 15 सितंबर, 2025 से पहले आवेदन कर सकते हैं। यह पहल असमानता के चक्र को तोड़ने की दिशा में एक कदम है। यह सुनिश्चित करती है कि हर छात्र को, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हों, प्रतिस्पर्धा करने, लक्ष्य हासिल करने और सफल होने का मौका मिले।
SEED 2025 के तहत मुफ्त कोचिंग के लिए आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक
विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के छात्र SEED 2025 के तहत मुफ्त कोचिंग के लिए आधिकारिक एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और पूरी तरह से मुफ्त है। योग्य Candidates नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके आसानी से Registration कर सकते हैं और अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
SEED 2025 के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन करने हेतु यहां क्लिक करें
SEED के तहत मुफ्त कोचिंग के लिए कौन योग्य है?
SEED के तहत DNT छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग में पात्रता के नियम स्पष्ट रूप से बताए गए हैं, ताकि केवल योग्य छात्रों को ही इसका लाभ मिले:
- आवेदक DNT, NT, या SNT समुदायों से होने चाहिए और उनके पास एक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- छात्रों को या तो 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए या वे वर्तमान में 12वीं कक्षा में पढ़ रहे होने चाहिए।
- Candidates NEET, JEE Main, CLAT, NDA, बैंकिंग, RRB, बीमा, TOEFL, SAT, CA-CPT, राज्य पुलिस और CPL courses जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग ले सकते हैं।
- परिवार की वार्षिक आय 8,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- छात्रों को केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत इसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।
- कोई भी छात्र अपने शैक्षणिक जीवन में इस योजना का लाभ अधिकतम दो बार उठा सकते हैं।
SEED के तहत DNT छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग यह सुनिश्चित करती है कि सबसे योग्य आवेदकों को उनके सपनों को पूरा करने में मदद मिले।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation