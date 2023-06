WTC फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर बने ट्रैविस हेड, यहां देखें सभी स्टैट्स

WTC final 2023: ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज़ ट्रैविस हेड डब्ल्यूटीसी फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं. हेड ने भारत के खिलाफ खेले जा रहे डब्ल्यूटीसी फाइनल में शतक जड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया.

हेड ने भारत के डब्ल्यूटीसी 2023 फाइनल के पहले दिन 106 गेंदों का सामना कर अपना शतक पूरा किया. इससे पहले डब्ल्यूटीसी फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर न्यूज़ीलैंड के डेवन कॉनवे के नाम था जिन्होंने डब्ल्यूटीसी 2021 फाइनल में भारत के खिलाफ 54 (153) रनों की पारी खेली थी.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ WTC फाइनल 2023 इंग्लैंड के द ओवल मैदान पर खेला जा रहा है. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. उनके इस फैसले को सही साबित करते हुए भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा को शून्य पर आउट कर दिया.

ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट ख्वाजा के रूप में 02 रन के स्कोर पर ही गिर गया. दूसरा विकेट 71 के स्कोर पर वार्नर के रूप में गिरा. पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्टेलिया 3 विकेट के नुकसान पर 327 रन बना लिए थे.

शुरूआती झटकों से उबरते हुए ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्मिथ और हेड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 251* रनों की साझेदारी की. जो इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया की ओर से चौथे विकेट की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है. साथ ही यह भारत के खिलाफ चौथी सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलियाई साझेदारी है.

इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले मेहमान बल्लेबाज के रूप में स्टीव स्मिथ चौथे नंबर पर आ गए है. मेहमान बल्लेबाज के रूप में स्टीव स्मिथ अभी तक 1822* रन बना चुके है. इंग्लैंड में मेहमान बल्लेबाज के रूप में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में महान खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन का नाम है, उन्होंने 2674 रन बनाये है.

रोहित शर्मा (C), शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, श्रीकर भरत (WK), रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज.

