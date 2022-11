Central Reserve Police Force (CRPF): सीआरपीएफ ने दो महिला अधिकारियों को महानिरीक्षक रैंक पर पदोन्नत किया, जानें इनके बारें में

Central Reserve Police Force (CRPF): केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की दो महिला अधिकारि, सीमा धुंडिया और एनी अब्राहम को महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है वे 1987 में सीआरपीएफ में शामिल हुई थी ऐसा यह पहली बार हो रहा है जब कोई महिला महानिरीक्षक रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का नेतृत्व करेंगी।

बिहार सेक्टर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महानिरीक्षक प्रमुख सीमा धुंडिया और वही आईजी एनी अब्राहम रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के प्रमुख के रूप में तैनात होंगी। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) पहला ऐसा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल था जिसने 1986 में महिलाओं को युद्ध में शामिल किया था।

Two CRPF women officers have been promoted to the rank of Inspector General for the first time. IG Seema Dhundiya will head the Bihar Sector of CRPF and IG Annie Abhram will head Rapid Action Force (RAF): CRPF