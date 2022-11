Film Bazaar: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया दक्षिण एशिया के सबसे बड़े ‘फिल्म बाजार’ का उद्घाटन

Film Bazaar: केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 21 नवंबर, 2022 को सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म बाजार- फिल्म बाजार का उद्घाटन किया।

उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े फिल्म निर्माता देशों में से एक है, और भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) एशिया का सबसे बड़ा फिल्म समारोह है। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माता भारत में फिल्म निर्माताओं के साथ जुड़ने और सहयोग करने के लिए यहां आते हैं, जिससे आईएफएफआई को फिल्म बाजार की पहल के लिए सही मंच बनाया है।

भारत के फिल्म उद्योग के लिए एक बड़ा बाजार बनने के अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आईएफएफआई में फिल्मों के लिए सह-निर्माताओं और सहयोगियों के लिए पर्याप्त अवसर होंगे।

