केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने COVID-19 वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के साथ की बातचीत

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 मई, 2021 को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन टाई के साथ कोरोना वायरस वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के लिए एक आभासी बैठक के माध्यम से चर्चा की.

केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट में यह बताया कि, दोनों अधिकारियों के बीच हुई यह चर्चा सार्थक रही. दोनों ने बौद्धिक संपदा अधिकार (TRIPS) छूट के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर एक साथ काम करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त प्रयास पर ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने यह कहा कि, इससे सभी के लिए किफायती टीके की उपलब्धता सुनिश्चित होगी.

Had a fruitful discussion with US Trade Representative @AmbassadorTai focusing on India & US working together on Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) waiver. This will ensure affordable COVID-19 vaccines for all. pic.twitter.com/Rin6V7YDRj