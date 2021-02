अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला, फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में होगा शामिल

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडेन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है. अमेरिका ने साल 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में परिषद से हटने का फैसला लिया था. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में अमेरिका के फिर से शामिल होने के निर्णय का स्वागत किया है.

संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रवक्ता की तरफ से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि मानवाधिकार से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए मानवाधिकार परिषद विश्व का अग्रणी मंच है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के तौर तरीके और विशेष प्रक्रियाएं, कार्रवाई तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने का बेहद महत्वपूर्ण उपकरण हैं.

हाल में ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन ने उन तीन कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं जो ट्रंप प्रशासन की कठोर आव्रजन नीतियों को पलट देंगे. इन कठोर आव्रजन नीतियों पर बच्चों को उनके परिजनों से अलग करने के आरोप हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने उक्‍त जानकारी देते हुए कहा कि उनके आदेश निष्पक्ष और मानवीय कानूनी आव्रजन प्रणाली सुनिश्चित करेंगे.

The @UN Human Rights Council is flawed and needs reform, but walking away won’t fix it. The best way to improve the Council, so it can achieve its potential, is through robust and principled U.S. leadership. Under @POTUS Biden, we are reengaging and ready to lead.