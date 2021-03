अमेरिकी सीनेट द्वारा भारतीय-अमेरिकी विवेक मूर्ति की राष्ट्रपति बाइडेन के सर्जन जनरल के तौर पर  नियुक्ति की पुष्टि

संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने 22 मार्च, 2021 को भारतीय-अमेरिकी डॉ. विवेक मूर्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के सर्जन जनरल के तौर पर नियुक्ति की पुष्टि करने के लिए वोट दिया.

इसके साथ, अमेरिकी सीनेट ने मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने प्रशासन को शीर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों में से एक को सौंप दिया है.

अमेरिकी सीनेट ने 57- 43 वोट दिए और भारतीय-अमेरिकी डॉ. विवेक मूर्ति को जो बिडेन के सर्जन जनरल के तौर पर नियुक्त करने की पुष्टि की है. विवेक मूर्ति के नामांकन का समर्थन करने के लिए रिपब्लिकन सीनेटर्स सुसान कोलिन्स (मेन), बिल कैसिडी (ला.), रोजर मार्शल (कान), रोब पोर्टमैन (ओहियो), लिसा मुर्कोवस्की (अलास्का), डैन सुलिवन (अलास्का), और मिट रोमनी (यूटा) वोट के दौरान डेमोक्रेट के साथ शामिल हुए थे.

डॉ. विवेक मूर्ति ने पहले बराक ओबामा के प्रशासन में सर्जन जनरल के तौर पर कार्य किया था, लेकिन वर्ष, 2017 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा उन्हें निकाल दिया गया था.

एक ट्वीट में, डॉ. विवेक मूर्ति ने यह उल्लेख किया कि, अमेरिकी सीनेट द्वारा सर्जन जनरल के तौर पर एक बार फिर से सेवा करने की पुष्टि होने के लिए वे तहे-दिल से आभारी हैं.

I'm deeply grateful to be confirmed by the Senate to serve once again as your Surgeon General. We've endured great hardship as a nation over the past year, and I look forward to working with you to help our nation heal and create a better future for our children. #TogetherWeRise pic.twitter.com/cwMFephQGk