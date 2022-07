प्रसिद्ध गायक भूपिंदर सिंह का 82 वर्ष की आयु में निधन - जानिए इनके बारें में

Bhupinder Singh Death: प्रसिद्ध गायक भूपिंदर सिंह का 82 वर्ष की आयु में 19 जुलाई, 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी पत्नी मिताली सिंह ने इसकी पुष्टि की। वह 82 वर्ष के थे।

प्रसिद्ध गायक भूपिंदर सिंह पिछले 10 दिनों से मुंबई के एक अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का इलाज चल रहा था। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे।

Famous singer Bhupinder Singh passed away at the age of 82 in Mumbai, he was ailing for a long time. He was admitted to the hospital for the last 9 days and died late this evening due to a heart attack, says his wife Mithali Singh