Vinesh Phogat: विनेश फोगट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता कांस्य, जानें विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में

World Wrestling Championships 2022: तीन बार की कॉमनवेल्थ स्वर्ण विजेता, विनेश फोगट ने हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है. विनेश ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप के 53 किलोग्राम वर्ग में यह कांस्य पदक जीता है. उन्होंने कांस्य पदक मैच में स्वीडन की मौजूदा यूरोपीय चैंपियन एम्मा मालमग्रेन को 8-0 से हराया है.

विनेश, इससे पहले के मुकाबले में 2022 एशियाई चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता मंगोलिया की खुलन बटखुयाग से हार गयी थी. जिसके बाद रेपचेज दौर के माध्यम से उन्होंने कांस्य प्ले-ऑफ में जगह बनायी थी. भारत की महिला कुश्ती टीम के मुख्य कोच जितेंद्र यादव ने इस मौके पर विनेश फोगट को बधाई दी है.

