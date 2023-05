IPL 2023: Virat Kohli ने 4 साल बाद जड़ा IPL में शतक, इस रिकॉर्ड की बराबरी की

आईपीएल 2023 के एक मुकाबले में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने शतक जड़ दिया.आईपीएल इतिहास में यह उनकी छठी सेंचुरी थी.

सनराइज़र्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेले गए एक मैच में विराट ने केवल 63 गेंदों में 100 रनों की शानदार पारी खेली. 2019 के बाद आईपीएल में विराट का यह पहला शतक है.

4️⃣ to start off his innings 😮‍💨 6️⃣ to get to his 6th IPL century 🔥 Virat came in and instantly made his intentions clear. The King, the GOAT and now, one half of ‘𝐓𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐤 𝐁𝐨𝐲𝐬’ 😬 #PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2023 #SRHvRCB pic.twitter.com/RFDZapvwe9

आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतकों की बात करें तो विराट ने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. क्रिस गेल ने आईपीएल इतिहास में 6 शतक लगाये है. विराट ने इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. इन दोनों खिलाड़ियों के बाद जोस बटलर के नाम 5 आईपीएल शतक दर्ज है.

आईपीएल-2023 में RCB के विराट कोहली ने एसआरएच के खिलाफ शतकीय पारी खेली. इसी मैच में एसआरएच के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ हेनरिक क्लासेन ने भी 51-गेंदों पर 104-रन बनाए. आईपीएल इतिहास में यह पहली बार है जब किसी एक मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शतक जड़ा है.

आईपीएल-2023 में बेंगलुरु की टीम ने एसआरएच को 8-विकेट से हरा दिया. आईपीएल इतिहास में बेंगलुरु के बाहर अपना सबसे बड़ा सफल रन चेज़ दर्ज किया. हैदराबाद ने RCB के खिलाफ 187-रन का लक्ष्य रखा था, जिसे RCB की टीम ने 4 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया.

सनराइज़र्स हैदराबाद के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ हेनरिक क्लासेन ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने करियर का पहला शतक जड़ा. अपनी पारी के दौरान 51 गेंदों पर 104 रनों की पारी खेली जिसमें उन्होंने 6 छक्के और 8 चौके लगाये.

इस जीत के साथ बेंगलुरु की टीम पॉइंट टेबल 2023 में टॉप 4 में पहुंच गयी है. बेंगलुरु की टीम अब चौथे स्थान पर पहुंच गयी है. बेंगलुरु की टीम के अब 13 मैचों में 7 जीत के साथ 14 अंक हो गए है. साथ ही टीम अब भी प्ले ऑफ की रेस में बनी हुई है.

अपनी शतकीय पारी के दौरान, विराट ने सनराइज़र्स हैदराबाद के पेसर नीतीश रेड्डी की गेंद पर 103 मीटर लंबा छक्का जड़ा, उनके इस शॉट को देखकर दूसरे छोर पर खड़े फाफ डुप्लेसी हैरानी जताते हुए रिएक्शन दिया. उनका यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया था.

सनराइज़र्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाये. जिसमें हेनरिक क्लासेन के 104 रन की शतकीय पारी भी शामिल थी. जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु की टीम ने विराट के शानदार शतक के दम पर लक्ष्य हासिल कर लिया.

पहले विकेट के लिए विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ने 172 रनों की साझेदारी की. विराट कोहली को प्लेयर ऑफ़ द मैच घोषित किया गया.

The internet was on fire last night and looks like it will be this way for a little while longer 😮‍💨



What an innings, what a player! 🤌#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2023 #SRHvRCB #ViratKohli pic.twitter.com/eWBveUY1dK