WHO: 'ग्लोबल पेंडेमिक' का कारण बन सकने वाले, पैथोजीन्स (रोगाणुओं) को चिन्हित कर रहा डब्ल्यूएचओ

WHO to identify pathogens: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने हाल ही में कहा है कि, हम ऐसे रोगजनकों (pathogens) की एक अपडेटेड लिस्ट तैयार करने का प्रयास कर रहे है जो भविष्य में ग्लोबल पेंडेमिक का कारण बन सकती है. डब्लूएचओ ने बताया की स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मदद से ऐसे पैथोजीन की पहचान की जाएगी और उन्हें प्राइमरी लेवल पर रखा जायेगा.

इसके लिए डब्लूएचओ ने एक विशेष योजना बनाई है जिसकी मदद से विशाल स्तर पर बीमारी फ़ैलाने वाले रोगाणुओं के बारें में जानकारी कलेक्ट की जाएगी. लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई. इसकी मदद से वैक्सीन, परीक्षण और उपचार में वैश्विक निवेश, शोध एवं विकास को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी.

🆕 WHO launches scientific process to identify the list of pathogens that could cause future outbreaks and pandemics https://t.co/Vxum0DdtQG pic.twitter.com/k9uHLHOn3U