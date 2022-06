World Food Safety Day 2022: जानें क्यों मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, क्या है इसका महत्व

World Food Safety Day 2022: विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (World Food Safety Day) हर साल 07 जून को विश्वभर में मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है. खराब एवं दूषित भोजन करने के कारण से हर साल हजारों लोग बीमार पड़ते हैं तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं.

इस दिन को मनाये जाने का मुख्य कारण खाद्य सुरक्षा के प्रति उन लोगों को जागरुक करना है जो खराब भोजन का सेवन करने की वजह से गंभीर रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना है कि प्रत्येक व्यक्ति को भरपूर मात्रा में सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन मिल सके.

प्रत्येक साल विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) इस दिन को इस लक्ष्य से मनाता है कि खराब एवं दूषित खाने से होने वाली बीमारियों को रोका जा सके तथा इन्हें पहचाना जा सके एवं खाद्य जनित रोगों के जोखिम का ठीक तरह से प्रबंधन करके लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाया जा सके.

WHO के अनुसार, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (World Food Safety Day) वैश्विक स्तर पर 07 जून का मनाया जाता है. प्रत्येक साल इस दिन के लिए एक थीम तय की जाती है. इस साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 की थीम, 'Safer food, better health' है. बता दें WHO ने इसके लिए एक कैम्पेन भी लॉन्च किया है.

