टाई का एक संक्षिप्त इतिहास

टाई शब्द से तो आप सब वाकिफ होंगे! इसका इस्तेमाल लोगों को करते देखा भी होगा और आपने भी किया होगा. अधिकतर जब लोग ऑफिस में फोर्मल्स पहनते हैं तो साथ में टाई भी पहनते हैं या इंटरव्यू देने जाते हैं तो भी टाई का उपयोग करते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि टाई का इस्तेमाल लोग कब से कर रहे हैं. इस शैली की प्रवृत्ति कैसे विकसित हुई? आइये इस लेख के माध्यम से टाई का इतिहास और इसके विकास के बारे में अध्ययन करते हैं.

टाई या नैक टाई क्या है?

टाई या नेकटाई कपड़े का एक लंबा टुकड़ा है, आमतौर पर सजावटी उद्देश्य से गर्दन के आसपास पहना जाता है.

“A well-tied tie is the first serious step in life.” - Oscar Wilde

नैक टाई की उत्पत्ति कब हुई थी?





फ्रांस में 30 साल के युद्ध के दौरान 17वीं शताब्दी में नेकटाई की उत्पत्ति हुई थी. किंग लुई XIII (King Louis XIII) ने क्रोएशियाई (Croatian) के सैनिक को भाड़े पर मंगवाया जिन्होंने अपनी गर्दन के चारों ओर कपड़े का एक टुकड़ा पहना हुआ था. उन्होंने इस प्रकार के स्कार्फ या कपड़े के टुकड़े को पसंद किया और युद्ध समाप्त होने के बाद रॉयल सभाओं के लिए इसे अनिवार्य कर दिया. क्रोएशियाई के सैनिकों का सम्मान करने के लिए उन्होंने इसे "ला क्रावेटे" “La Cravate” नाम दिया और आज भी फ्रांस में इस नाम को नैक टाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

आधुनिक नैक टाई का विकास कैसे हुआ?

17वीं शताब्दी की शुरुआती क्रावेटस (cravats) दिखने में आज की नेकटाई के कुछ समान है. यह एक ऐसी शैली थी जो पूरे यूरोप में 200 से अधिक वर्षों तक लोकप्रिय रही. जैसा कि हम आज जानते हैं कि टाई 1920 के दशक तक उभरी नहीं थी, लेकिन तब से इसमें कई बदलाव हुए हैं. पिछले शताब्दी से अब तक टाई के डिजाइन में बहुत सारे बदलाव देखे गए हैं. आइये ये बदलाव क्या थे और कब हुए थे के बारे में अध्ययन करते हैं.

1900-1909: टाई 20वीं शताब्दी के पहले दशक में पुरुषों के लिए कपड़ों के ही सामान थी. सबसे आम टाई Cravate थी, जो 17वीं शताब्दी के शुरुआत में विकसित हुई थी जिसे क्रोएशियाई लोग फ्रांस लाए थे. हालांकि अलग हुआ था तो बस इसको बाँधने का अंदाज. दो दशकों पहले, Four in Hand knot का आविष्कार किया गया था जो कि एकमात्र तरीका था cravate यानी टाई को बाँधने का. उस समय अन्य लोकप्रिय नेकवियर शैलियों में bow ties और ascots थे.

1910-1919: 20वीं शताब्दी के अंत में औपचारिक cravats और ascots के इस्तेमाल में गिरावट आई क्योंकि अब पुरुषों का पहनावा अधिक आरामदायक हो गया था अपनी कार्यक्षमता और फिटनेस के साथ. इस समय की नैक टाई आज के जमाने की टाई से मिलती झुलती थी.

"Clothes and manners do not make the man; but when he is made, they greatly improve his appearance." — Arthur Ashe, Professional Tennis Player

1920 -1929: 1920 के दशक के शुराती समय तक टाई में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था. लेकिन जब न्यूयॉर्क के एक टाई निर्माता जेस्से लैंग्सडोर्फ़ (Jesse Langsdorf) ने कपड़े को अलग एंगल से काटने का एक नया तरीका पेटेंट किया और फिर इसे तीन हिस्सों में सिलाई किया जिसका नाम लैंग्सडोर्फ़ नैक टाई रखा गया. यह मुड़ता नहीं था बल्कि फ्लैट रहता था और प्रत्येक पहनने के बाद अपने मूल आकार में वापस आजाता था. इसके अलावा, पहली बार repp-stripe और ब्रिटिश रेजिमेंट टाई भी सामने आई.

1930-1939: 1930 के दशक में, टाई चौड़ी और छोटी हो गई थी. लेकिन इस दशक में सबसे उल्लेखनीय विकास 1936 में ड्यूक ऑफ विंडसर (Duke of Windsor) (या संभवतः उनके पिता, George V) द्वारा निर्मित Windsor knot का आविष्कार था. ड्यूक ने एक अतिरिक्त चौड़ी knot को पसंद किया था और इसे बनाने के लिए विशेष रूप से एक मोटे कपड़े का इस्तेमाल किया था. अंततः कहा जा सकता है कि एक नई प्रकार की knot का आविष्कार किया जो कि सामान्य कपड़े से एक बड़ी knot को बनाया जा सकता था.

1940s: के शुरुआती समय में नैक टाई में कोई खास परिवर्तन नहीं आया था. संभवतः उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव लोगों पर ज्यादा था जिससे वे कपड़ों और फैशन पर अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे. जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ तब लोगों का ध्यान फिर से डिजाइन और फैशन पर केन्द्रित हुआ. टाई पर रंग अब और गहरे हो गए थे, नए पैटर्न उभर रहे थे और एक नए टाई निर्माता ग्रोवर चेन शर्ट शॉप ने भी महिलाओं को प्रदर्शित करने वाली नेकटाई संग्रह को बनाया था.

1950s: अगर 40 का दशक सुपर-वाईड (super wide) टाई के लिए जाना जाता था, तो 50 का दशक बिलकुल उसके विपरीत था. टाई अब पतली हो गई थीं आमतौर पर दो या दो से कम इंच और इसको सुव्यवस्थित, "skinnier" सूट के साथ पहना जाता था.

"The butterfly went to heaven and became a butterfly necktie" - Onew

1960-1969: जैसे की 50 के दशक में टाई पतली या skinny थी लेकिन 1960 के दशक में टाई को एक नया रूप फिर से मिला ओए अब वह 6 इंच के रूप में चौड़ी हो गई थीं जिसे एक शैली के रूप में "किपर टाई" ("Kipper Tie") नाम दिया गया.

1970-79: 1970 के दशक में अल्ट्रा वाइड "किपर टाई" का इस्तेमाल होता था. लेकिन उस समय ध्यान देने योग्य बोलो टाई (Bolo Tie)(वेस्टर्न टाई) का निर्माण था जो कि 1971 में एरिजोना का आधिकारिक राज्य नेकवेअर बन गया था.

1980 – 1989: यह दशक, पिछले युग की कई प्रवृत्तियों को एक साथ लाया. '40 के दशक के नोवेल्टी पैटर्न. '60 और 70 के दशक की काफी चौड़ाई वाली टाई जिसे कॉलर के साथ इस्तेमाल किया गया था. बोलो टाई, कीबोर्ड नेकटाई और साथ ही स्कीनी टाई जो कि उस समय चमड़े से बनी होती थी.

1990- 1999: इस समय टाई की चौड़ाई सामान्य यानी लगभग 4 इंच और उसमें तीन मूल knots: विंडसर (Windsor), हाफ विंडसर (Half Windsor) और four-in-hand थी. दो कैम्ब्रिज भौतिकविदों ने 1999 में The 85 Ways to Tie a Tie: The Science and Aesthetics of Tie Knots in 1999 नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें इन knots का ज़िक्र है. लेकिन इस दशक के अंत में टाई में एक नया लुक सामने आया और उसको लाने में Regis Philbin का हाथ था. जब Regis ने Who Wants to Be a Millionaire in 1999 शो को होस्ट किया था तब लोग इनके पहनावे को देख कर दंग रह जाते थे. वे डार्क शर्ट और उसके साथ चमकीली टाई पहनते थे और दोनों का रंग एक होता था जो कि लोगो को काफी प्रभावित करता था. इन सबसे भी टाई में बदलाव हुए.

2000 दशक से अबतक: अन्य दशकों की तुलना में टाई 3.5 से 3.75 इंच अधिक पतली हो गई थी. आज के समय में टाई अलग-अलग पैटर्न में उपलब्ध हैं जैसे कोई चौड़ी, तो किसी में कट, फैब्रिक अलग इत्यादि. अधिकतर टाई की मानक चौड़ाई अभी भी 3.25 - 3.5 इंच रेंज में है, लेकिन skinny टाई के अंतर को भरने के लिए कई डिजाइनर अब 2.75 - 3 इंच की टाई भी बना रहे हैं. चौड़ाई के अलावा, अद्वितीय कपड़े, बुनाई और पैटर्न पर भी ध्यान दिया जाता है. बुनी हुई टाई 2011 और 2012 में काफी लोकप्रिय हुई थी.

आज भी टाई का अपना ही महत्व है. ये ना सिर्फ लुक को बदलती है बल्कि एक किस्म का कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देती है. अधिकतर लोग इंटरव्यू और फोर्मल्स के साथ इसको पहनते हैं. तो अब आप जान गए होंगे कि टाई का अविष्कार कैसे हुआ और उसमें अब तक किस प्रकार के बदलाव हुए.

"Being perfectly well-dressed gives one a tranquillity that no religion can bestow."— Ralph Waldo Emerson

