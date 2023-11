किन बल्लेबाज़ों ने वनडे विश्व कप के इतिहास में जड़े हैं दोहरे शतक? देखें पूरी लिस्ट

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने ऐतिहासिक दोहरा शतक जड़ते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किये. हैमस्ट्रिंग से जूझ रहे मैक्सवेल ने अपनी पारी के दौरान 21 चौके और 10 शानदार छक्के लगाए. चलिये जानें किन बल्लेबाज़ों ने वनडे विश्व कप के इतिहास में जड़े हैं दोहरे शतक.

