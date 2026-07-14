FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। टूर्नामेंट में अब सिर्फ चार टीमें बची हैं और सेमीफाइनल मुकाबले यह तय करेंगे कि विश्व फुटबॉल का नया चैंपियन बनने की दौड़ में कौन-सी दो टीमें फाइनल का टिकट हासिल करेंगी। वहीं दूसरी ओर, गोल्डन बूट की रेस भी बेहद दिलचस्प हो गई है, जहां हर गोल खिलाड़ियों की किस्मत बदल सकता है। खेल में रूचि रखने वाले जागरण जोश के पाठक यहां फीफा वर्ल्ड कप 2026 की लेटेस्ट अपडेट देख सकते है। France vs Spain: स्पेन और फ्रांस के बीच महामुकाबला टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में स्पेन और फ्रांस आमने-सामने होंगे। लगभग 20 साल बाद दोनों टीमें फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भिड़ रही हैं। स्टैट्स में दोनों टीमों की ताकत लगभग बराबर मानी जा रही है, इसलिए मुकाबला बेहद कांटे का होने की उम्मीद है। एम्बाप्पे को रोकने की होगी चुनौती मैच से पहले बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। फ्रांस के हेड कोच डिडिएर डेशां ने मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्पेन को इस मुकाबले का प्रबल दावेदार बताया है। वहीं स्पेन के खिलाड़ी भी टूर्नामेंट के सबसे सफल गोलस्कोरर किलियन एम्बाप्पे को रोकने की चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

Argentina vs England: अर्जेंटीना और इंग्लैंड की ऐतिहासिक टक्कर दूसरे सेमीफाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। फुटबॉल इतिहास की सबसे चर्चित प्रतिद्वंद्विताओं में शामिल यह मुकाबला एक बार फिर दुनिया भर के प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। बता दें कि यह मैच अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के अटलांटा स्थित मर्सिडीज बेंज स्टेडियम में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप 2026 का यह इस स्टेडियम में खेला जाने वाला आखिरी मैच होगा। गोल्डन बूट की रेस में एम्बाप्पे और मेसी की टक्कर वर्ल्ड कप के साथ-साथ सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाले गोल्डन बूट अवार्ड की रेस भी बेहद रोमांचक हो चुकी है। फ्रांस के स्टार किलियन एम्बाप्पे और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 8-8 गोल के साथ संयुक्त रूप से सबसे टॉप हैं। हालांकि, टाई-ब्रेकर में एम्बाप्पे बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं क्योंकि उनके नाम 3 असिस्ट हैं, जबकि मेसी ने 2 गोल असिस्ट किए हैं।