क्रिकेट विश्व कप में 300+ रन का सफलतापूर्वक पीछा करने वाली टीमें

सामान्यतः यह माना जाता है कि जब भी विश्व कप में कोई टीम 300 से अधिक का स्कोर करती है तो उसकी जीत के चांस बढ़ जाते हैं. लेकिन ऐसा 100% सच नहीं है क्योंकि विश्व कप में 8 बार ऐसा हो चुका है जब विपक्षी टीम से 300 से अधिक का स्कोर चेस कर लिया है. बांग्लादेश ने यह कारनामा 2 बार आयरलैंड ने 3 बार (सबसे अधिक) कर दिया है.

Tons from Abdullah Shafique and Mohammed Rizwan guide Pakistan to the most successful chase in ICC Men's Cricket World Cup history 🔥 #CWC23 #PAKvSL 📝: https://t.co/oVVBdMbGPN pic.twitter.com/Y9xq0o3WOj

