मुगल सम्राट अकबर ने क्यों बनवाया था दुनिया का सबसे बड़ा बुलंद दरवाजा, जानें यहां

फतेहपुर सीकरी में दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा बना हुआ है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा करवाया गया था, जिसे लाल बलुआ पत्थरों को तराशकर बनाया गया था।

इस दरवाजे की भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो यह फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर बना हुआ है, जिसके पीछे एक बड़ा आंगन बना हुआ है। इस दरवाजे का निर्माण अकबर द्वारा 1572-73 में गुजरात पर अपनी ऐतिहासिक जीत की खुशी में करवाया गया था।

गुजरात था राजस्व का बड़ा केंद्र

उस समय गुजरात व्यापार और राजस्व का बड़ा केंद्र हुआ करता था। ऐसे में गुजरात को जीतना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अपनी इस शानदार जीत को यादगार बनाने के लिए अकबर ने इसे एक विजय स्तंभ के रूप में बनवाया था।

क्यों दिया था बुलंद दरवाजा नाम

बुलंद दरवाजे के अर्थ की बात करें, तो 'बुलंद' शब्द का अर्थ 'महान' या 'ऊंचा' होता है। ऐसे में अकबर इसके जरिए मुगलों की बढ़ती ताकत और वास्तुकला को दिखाना चाहता था। दरवाजे की ऊंचाई की बात करें, तो यह जमीन से ऊंचाई लगभग 54 मीटर (176 फीट) है।