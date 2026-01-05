भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विशेषता है। आपने भारत के अलग-अलग राज्यों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे छोटा नाम वाला राज्य कौन-सा है। आपने इस राज्य के बारे में जरूर सुना होगा। यदि आप नहीं जानते हैं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।
भारत में सबसे छोटा नाम वाला राज्य कौन-सा है
सबसे पहले हम सबसे छोटे नाम वाले राज्य के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि यह गोवा राज्य है। गोवा राज्य का नाम हिंदी व अंग्रेजी भाषा में सबसे छोटा है। अंग्रेजी में यह सिर्फ तीन अक्षरों से बना है-GOA.
सबसे कम जिलों वाला राज्य
राज्य को लेकर एक खास बात यह भी है कि यह राज्य पूरे भारत में सबसे कम जिले वाला राज्य है। पहले यहां सिर्फ दो जिले ही हुआ करते थे। इनमें उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा शामिल था। हालांकि, हाल ही में यहां तीसरा जिला यानि कि कुशावती नाम से तीसरा जिला जोड़ा गया है। अब यह तीन जिलों वाला राज्य बन गया है।
भारत का सबसे छोटा राज्य
गोवा भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। यह कुल 3702 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि पश्चिमी तट पर है। इसकी सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है। इसकी समुद्री तट रेखा सिर्फ 132 किलोमीटर है।
आजादी के बाद भी रहा पुर्तगालियों के अधीन
गोवा देश का वह राज्य है, जो कि आजादी के बाद भी विदेशियों के नियंत्रण में रहा था। यहां 1520 में पुर्तगाली पहुंचे थे और 1961 में यहां से निकले। 1947 में देश आजाद हो गया था, लेकिन इसके 14 साल बाद भी यहां पुर्तगालियों का नियंत्रण था। इसके लिए भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन विजय चलाया गया और 19 दिसंबर को पुर्तगालियों से नियंत्रण से लिया गया। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है।
पर्यटन के लिए जाना जाता है गोवा
गोवा अपने सुप्रसिद्ध बीचों के लिए जाना जाता है। इनमें कलंगुट, बागा, कोलवा और अंजुना बीच शामिल है। इन बीच पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। वहीं, यहां दूध सागर झरना भी है, जहां मानसून के दौरान पानी एकदम दूध की तरह दिखता है। यह झरना अपने सुंदर नजारों के लिए जाना जाता है, जिसके ठीक सामने से ट्रेन गुजरती है। ऐसे में ट्रेन के मुसाफिरों के लिए यह जगह सबसे अधिक रोमांचक होती है। आपको बता दें कि यह झरना मांडवी नदी पर स्थित है, जो कि गोवा की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त, यहां जुआरी नदी भी है।
