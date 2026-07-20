रेलवे का वह दौर, जब दिया जाता था ‘एडमंडसन टिकट’, 1986 से बदल गई तस्वीर

भारतीय रेलवे में यदि आपको टिकट बुक करना हो, तो आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में यात्रा टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि, रेलवे में कभी ऐसा दौर था, जब यात्रियों को टिकट बुक करने के लिए घंटों का इंतजार और लंबी कतार का सामना करना पड़ता था। उस समय एडमंडसन टिकटों का दौर हुआ करता था। हालांकि, 1986 में टिकट के इतिहास में बड़ा बदलाव हुआ और समय के साथ टिकट बुक करना आसान होता चला गया।

क्या होते थे एडमंडसन टिकट

भारतीय रेलवे में कंप्यूटरीकृत टिकट से पहले यात्रियों को टिकट काउंटर से एडमंडसन टिकट लेना पड़ता था। दरअसल, यह गत्ते के टिकट हुआ करते थे, जिन पर स्टेशन का नाम, किराया और श्रेणी लिखी होती थी। इस टिकट पर क्लर्क द्वारा मशीन से तारीख की मुहर लगाई जाती थी। इन टिकटों को थॉमस एडमंडसन द्वारा बनाया गया था।

सीटों के लिए होता था रजिस्टर का इस्तेमाल

पहले ऑनलाइन सीटें बुक नहीं होती थीं, बल्कि सीटों के लिए रेलवे काउंटर पर रजिस्टरों का इस्तेमाल होता था। यात्री को अपनी यात्रा की जानकारी एक फॉर्म में भरकर देनी होती थी, जिसके बाद रेलवे क्लर्क रजिस्टर में देखकर बताते थे कि यात्रा के लिए संबंधित दिन सीट खाली है या नहीं है।