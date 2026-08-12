कितने स्टॉपेज के बाद किसी और को अलॉट हो सकती है आपकी कंफर्म ट्रेन टिकट? जान लें रेलवे का नियम
रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि यात्री अपने निर्धारित बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में नहीं चढ़ता और अगले दो स्टेशनों तक भी ट्रेन में नहीं पहुंचता, तो टीटीई उस सीट को दूसरे पात्र यात्री को अलॉट कर सकता है।
Confirmed Train Ticket: ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलते ही ज्यादातर यात्रियों को लगता है कि अब सीट पूरी तरह पक्की है। लेकिन जरा ठहरिए! यदि आप अपने तय बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में नहीं चढ़े, तो कंफर्म सीट होने के बावजूद उसे कोई दूसरा यात्री हासिल कर सकता है।
रेलवे के नियमों के मुताबिक, कुछ खास परिस्थितियों में TTE आपकी खाली सीट किसी दूसरे पात्र यात्री को आवंटित कर सकता है। खास बात यह है कि कई यात्रियों को इस नियम की जानकारी ही नहीं होती और बाद में उन्हें ट्रेन में अपनी सीट को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है।
तो आखिर कितने स्टेशनों तक ट्रेन में नहीं चढ़ने पर सीट किसी और को दी जा सकती है? और अगर आप किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? आइए आसान भाषा में समझते हैं।
कंफर्म सीट है, फिर भी कैसे जा सकती है किसी और को?
मान लीजिए आपने ट्रेन में कंफर्म टिकट लिया है और आपका बोर्डिंग स्टेशन दिल्ली है। लेकिन किसी वजह से आप दिल्ली से ट्रेन में नहीं चढ़ पाए।
अगर रेलवे को आपकी ओर से कोई जानकारी नहीं मिलती और आप आगे के स्टेशनों तक भी ट्रेन में नहीं पहुंचते, तो टीटीई आपकी सीट को खाली मान सकता है। इसके बाद जरूरत के मुताबिक उस सीट को किसी RAC, वेटिंग लिस्ट या अन्य पात्र यात्री को दिया जा सकता है।
कितने स्टॉपेज के बाद जा सकती है आपकी सीट?
रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि यात्री अपने निर्धारित बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में नहीं चढ़ता और अगले दो स्टेशनों तक भी ट्रेन में नहीं पहुंचता, तो टीटीई उस सीट को दूसरे पात्र यात्री को अलॉट कर सकता है।
रेलवे ने क्यों बनाया है ऐसा नियम?
दरअसल, ट्रेन में बड़ी संख्या में यात्री RAC और वेटिंग टिकट के साथ सफर करते हैं। कई बार कंफर्म टिकट वाला यात्री यात्रा नहीं करता या अपने बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में नहीं चढ़ता। ऐसे में सीट खाली छोड़ने के बजाय उसे किसी दूसरे जरूरतमंद यात्री को देना ज्यादा उपयोगी है। इसी वजह से यह व्यवस्था बनाई गयी है।
एक उदाहरण से समझिए पूरा मामला
मान लीजिए आपने महामना एक्सप्रेस में कंफर्म टिकट बुक किया है और आपका बोर्डिंग स्टेशन वाराणसी जंक्शन है।
किसी वजह से आप वाराणसी से ट्रेन नहीं पकड़ पाए। इसके बाद अगले दो स्टेशनों तक भी आप ट्रेन में नहीं पहुंचे। ऐसी स्थिति में टीटीई आपकी सीट को खाली मानकर किसी पात्र यात्री को आवंटित कर सकता है।
सीट हाथ से न जाए, तो इन बातों का रखें ध्यान
अगर आपको पहले से पता है कि आप अपने टिकट में दिए गए बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे, तो लापरवाही बिल्कुल न करें।
इन बातों का ध्यान रखें
-टिकट बुक करते समय सही बोर्डिंग स्टेशन चुनें।
-किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है तो समय रहते बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करें।
-यह न मानें कि कंफर्म टिकट होने के कारण सीट हर हाल में पूरी यात्रा के लिए आपके नाम सुरक्षित रहेगी।
कंफर्म टिकट मिलना सफर की सबसे बड़ी राहत जरूर है, लेकिन बोर्डिंग स्टेशन से बिना सूचना के ट्रेन में न चढ़ना आपकी सीट पर भारी पड़ सकता है। इसलिए अगर प्लान बदल गया है और आप किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले हैं, तो समय रहते अपनी बोर्डिंग डिटेल जरूर अपडेट कर लें।
Senior Executive - Editorial
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