एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? देखें पूरी लिस्ट

एशिया कप 2023 में भारतीय टीम के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है. जडेजा भारत की ओर से एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए है. एशिया कप के वनडे फॉर्मेट की बात करें तो सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के दिग्गज पूर्व खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन के नाम है.

Jadeja strikes as Rohit Sharma takes a sharp catch at first slip to dismiss Dasun Shanaka. Sri Lanka 101/6 after 26 overs. Live - https://t.co/0YsK7eqZaf … #INDvSL pic.twitter.com/vxVhSUp5do

Get the latest General Knowledge and Current Affairs from all over India and world for all competitive exams.