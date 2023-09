भारत में कितनी होगी एप्पल की आईफोन 15 सीरीज़ के फोन्स की कीमत? जानें

एप्पल ने ग्लोबल मार्केट में आईफोन 15 सीरीज के फोन्स लांच कर दिए है. एप्पल ने 15 सीरीज के 4 नए मॉडल लांच किये है जिसमें iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max शामिल है. ऐसा पहली बार जब एप्पल ने आईफोन 15 सीरीज में दो ऐसे फीचर दिए है जो पहले आईफोन में नहीं दिए गए थे.

The iPhone 15 Pro models feature a lighter body and thinner bezels Do you like the updated design? pic.twitter.com/40kG2uLpqm

