दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है, यहां जानें नाम

वियतनाम दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया के कुल उत्पादन में एक-तिहाई से ज्यादा का योगदान देता है। इस लेख में मिर्च उत्पादन करने वाले टॉप देशों, इसकी मुख्य किस्मों और वैश्विक व्यापार और खान-पान में इसके महत्त्व के बारे में पढ़ें।

वियतनाम दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। अपनी दमदार और सुगंधित काली मिर्च के लिए मशहूर वियतनाम दुनिया के कुल मिर्च उत्पादन का 35% से ज्यादा हिस्सा सप्लाई करता है। यह मसाला दुनिया भर की रसोई में बहुत जरूरी है और यह वैश्विक मसाला व्यापार का आधार भी है।

दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है?

वियतनाम काली मिर्च के उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है। यहां के डाक लाक, गिया लाई, बिन्ह फुओक और बा रिया-वुंग ताऊ प्रांतों में इसके बड़े-बड़े फार्म हैं। वियतनामी मिर्च को ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें पिपेरिन (piperine) की मात्रा अधिक होती है, जिससे मिर्च में तीखापन आता है। इसकी क्वालिटी हमेशा एक जैसी रहती है और यह निर्यात के लिए आसानी से उपलब्ध होती है।

वियतनाम में कितनी काली मिर्च का उत्पादन होता है?

वियतनाम हर साल लगभग 2,50,000 से 2,60,000 मीट्रिक टन काली मिर्च का उत्पादन करता है। यह देश न केवल सबसे बड़ा उत्पादक है, बल्कि काली मिर्च का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। यह अमेरिका, भारत और जर्मनी समेत 100 से ज्यादा देशों को कच्ची और प्रोसेस्ड काली मिर्च सप्लाई करता है।

दुनिया के 5 टॉप काली मिर्च उत्पादक देश

रैंक

देश

सालाना उत्पादन (मीट्रिक टन में)

1

वियतनाम

2,50,000 – 2,60,000

2

ब्राजील

1,10,000

3

इंडोनेशिया

80,000

4

भारत

65,000

5

चीन

35,000 – 40,000

नोट: यह डेटा FAO और वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट (2023–2024) से लिया गया है।

वियतनाम

वियतनाम का काली मिर्च उत्पादन में दुनिया भर में दबदबा है। इस देश ने सुखाने, सफाई करने और पैकेजिंग की आधुनिक सुविधाओं में निवेश किया है। यहां से लैम्पुंग, ASTA ग्रेड और सफेद मिर्च जैसी किस्में आमतौर पर निर्यात की जाती हैं। वियतनाम की काली मिर्च घरेलू रसोई और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दोनों के लिए एक बहुत जरूरी सामग्री है।

ब्राजील

ब्राजील काली मिर्च का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां का उत्तरी राज्य पारा मिर्च उगाने वाला मुख्य क्षेत्र है। ब्राजील की मिर्च अपने साफ स्वाद के कारण लोकप्रिय हो गई है और इसका ज्यादातर निर्यात अमेरिका और यूरोप में होता है। यह देश स्थायी खेती और ट्रेसेबल सप्लाई चेन पर जोर देता है।

इंडोनेशिया

काली मिर्च के वैश्विक उत्पादन में इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर है। लैम्पुंग, बंग्का और सुमात्रा के द्वीप इसके मुख्य केंद्र हैं। इंडोनेशियाई मिर्च अपने तीखेपन और मसालेदार सुगंध के लिए जानी जाती है। यहां काली और सफेद दोनों तरह की मिर्च का उत्पादन होता है और इसका ज्यादातर निर्यात एशिया और मध्य पूर्व के देशों में होता है।

भारत

भारत, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा मिर्च उत्पादक था, अब चौथे स्थान पर है। केरल का वायनाड और कर्नाटक का कूर्ग इसके मुख्य उत्पादन क्षेत्र हैं। भारत अपनी मालाबार और टेलिचेरी काली मिर्च की किस्मों के लिए जाना जाता है, जिन्हें उनके गहरे स्वाद और एसेंशियल ऑयल की मात्रा के लिए बहुत पसंद किया जाता है।

चीन

चीन टॉप पांच देशों की सूची में शामिल है, जहां मुख्य रूप से हैनान और गुआंग्शी प्रांतों में मिर्च उगाई जाती है। चीनी मिर्च का इस्तेमाल घरेलू खाना पकाने और पारंपरिक चिकित्सा दोनों में होता है। हालांकि, चीन दूसरों की तुलना में कम उत्पादन करता है, लेकिन इसकी घरेलू मांग बहुत मजबूत है और निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं।

और कौन-से देश काली मिर्च उगाते हैं?

काली मिर्च उत्पादन करने वाले अन्य महत्वपूर्ण देशों में श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम का पड़ोसी देश लाओस शामिल हैं। ये देश कम मात्रा में उत्पादन करते हैं, लेकिन अक्सर खास बाजारों के लिए ऑर्गेनिक और स्पेशल ग्रेड की मिर्च पर ध्यान देते हैं।

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

