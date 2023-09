भारत के पहले समुद्रयान मिशन 'मत्स्य 6000' की क्या है खासियत, जानें

Samudrayaan Mission: भारत गहरे समुद्र में छिपे रहस्यों को जानने के लिए देश के पहले समुद्रयान मिशन 'मत्स्य 6000' को लांच करने वाला है जो बनकर पूरी तरह से तैयार है. इसकी मदद से समुद्र के अंदर छिपे रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी.

भारत जल्द ही समुद्रयान मिशन का ट्रायल करने वाला है. भारत ने हाल ही में स्पेस के क्षेत्र में दो बड़ी कामयाबी हासिल की थी. भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग करायी और सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन लांच किया था.

Next is "Samudrayaan"

This is 'MATSYA 6000' submersible under construction at National Institute of Ocean Technology at Chennai. India’s first manned Deep Ocean Mission ‘Samudrayaan’ plans to send 3 humans in 6-km ocean depth in a submersible, to study the deep sea resources and… pic.twitter.com/aHuR56esi7