जानें दुनिया के सबसे उंचे फाइटर एयरफील्ड के बारें में, जिसका विकास कर रहा भारत

Worlds highest fighter airfield: भारत लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड बना रहा है, इसे चीन के खिलाफ एक कड़े सन्देश के रूप में देखा जा रहा है. G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के कुछ समय बाद ही इसकी घोषणा की.

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में इस फाइटर एयरफील्ड को बना रहा है. इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के देवक ब्रिज से किया.

न्योमा, लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण, भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो देश की उत्तरी सीमाओं पर अपनी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के सांबा में 90 से अधिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है. राजनाथ सिंह ने सांबा में एक प्रोजेक्ट का भौतिक रूप से और बाकी का वर्चुअल उद्घाटन किया.

इन प्रोजेक्ट में 21 नई सड़कें, 64 पुल, एक सुरंग, दो हवाई पट्टियां और दो हेलीपैड शामिल हैं. इन सब प्रोजेक्ट का विकास सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की ताकत को दर्शाता है.

एलएसी पर चीन के साथ हाल के रिश्ते को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को बहुत ही अहम माना जा रहा है. बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन द्वारा तैयार किया जा रहा यह एयरफील्ड पूर्वी लद्दाख में स्थित है जो चीन से मुकाबले के लिए एक महत्वपूर्ण लोकेशन है. इस प्रोजेक्ट को 218 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है. चीन को टक्कर देने के लिए इस एयरफील्ड का निर्माण काफी अहम है.

