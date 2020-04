जानें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किन-किन पुरस्कारों और सम्मान से नवाजा गया?

श्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई, 2019 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जो उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत थी. इससे पहले वे 2014 से 2019 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं. उन्हें अक्टूबर 2001 से अपने कार्यकाल के साथ गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का गौरव भी प्राप्त है वो भी मई 2014 तक.

आइये अब कुछ विभिन्न पुरस्कारों के बारे में जानते हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है:

- श्री पूना गुजराती बंधु समाज (Shri Poona Gujarati Bandhu Samaj) के शतावर्ष समारोह में, नरेंद्र मोदी जी को गणेश कला क्रीड़ा मंच (Ganesh Kala Krida Manch) में गुजरात रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

- भारत के कंप्यूटर समाज ने उन्हें ई-रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया

- 2006 में, इंडिया टुडे ने एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया, जिसने उन्हें भारत में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री घोषित किया.

- 2009 में, FDI पत्रिका ने उन्हें FDI पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के एशियाई विजेता के रूप में सम्मानित किया.

- मार्च 2012 में, टाइम पत्रिका ने नरेंद्र मोदी जी को अपने एशियाई संस्करण के कवर पेज पर चित्रित किया. वह टाइम के कवर पर दिखाए जाने वाले भारत के बहुत कम राजनेताओं में से एक हैं.

- 2014 में, उन्हें CNN-IBN समाचार नेटवर्क द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया.

- 2014 में, नरेंद्र मोदी जी को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की 'टाइम 100' सूची में दिखाया गया था.

- 2014 में नरेंद्र मोदी जी ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले 'एशियाई नेता' बने.

- "फोर्ब्स" ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को दुनिया में '15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति 'का दर्जा दिया.

- नरेंद्र मोदी जी को 2014 और 2016 में पर्सन ऑफ द ईयर के लिए टाइम पत्रिका पाठक पोल के विजेता भी घोषित किया गया था.

- 2014, 2015 और 2017 में, नरेंद्र मोदी जी को टाइम पत्रिका द्वारा 'दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूचीबद्ध' किया गया.

- टाइम पत्रिका ने 2015 में '30 सबसे प्रभावशाली लोगों को इंटरनेट' सूची में जारी किया और उन्हें ट्विटर और फेसबुक पर दूसरे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेता के रूप में नामित किया गया.

- 2015 में, ब्लूमबर्ग मार्केट्स मैगज़ीन द्वारा नरेंद्र मोदी जी को दुनिया में 13वें-सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का स्थान दिया गया था.

- 2015 में, नरेंद्र मोदी जी फॉर्च्यून पत्रिका के "विश्व के महानतम नेताओं" की पहली वार्षिक सूची में पांचवें स्थान पर थे.

- 2015, 2016 और 2018 में फोर्ब्स पत्रिका ने विश्व में 9वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को स्थान दिया.

- 2016 में लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में नरेंद्र मोदी जी की एक मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया था.

- 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

- अप्रैल 2016 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज द्वारा सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुलअजीज सैश' से सम्मानित किया गया था.

- 2017 में, गैलप इंटरनेशनल एसोसिएशन (GIA) ने एक सर्वेक्षण किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के तीसरे शीर्ष नेता के रूप में स्थान दिया.

2018 : पुरस्कार और सम्मान

- 2018 के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर राज्य के तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले प्रमुख हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता हैं.

- फोर्ब्स वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 वें स्थान पर रहे.

- अक्टूबर 2018 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, '' चैंपियंस ऑफ द अर्थ '' नीति नेतृत्व के लिए '' इंटरनेशनल सोलर एलायंस '' और '' पर्यावरणीय कार्रवाई पर सहयोग के नए क्षेत्रों '' के साथ-साथ ''इंटरनेशनल सोलर अलायंस'' में अग्रणी काम करने के लिए मिला.

- 10 फरवरी 2018 को, नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीन के ग्रैंड कॉलर के साथ सम्मानित किया गया; विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिए फिलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है.

2019 : पुरस्कार और सम्मान

- जनवरी 2019 में पहला फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार भी नरेंद्र मोदी द्वारा प्राप्त किया गया.

- 'पीएम नरेंद्र मोदी' नाम की इस फिल्म का निर्देशन ओमंग कुमार ने किया है, जिसमें विवेक ओबेरॉय ने 2019 में अभिनय किया था. यह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित फिल्म है.

- 4 अप्रैल, 2019 को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने राजाओं, राष्ट्रपतियों और राष्ट्राध्यक्षों को दिए जाने वाले ने प्रतिष्ठित 'जायद मेडल' (Zayed Medal) से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था. उनको यह सम्मान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को 'काफी बढ़ावा' देने के लिए दिया गया.

- फरवरी, 2019 को, नरेंद्र मोदी ने 2018 के लिए प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार प्राप्त किया.

- 12 अप्रैल, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंट एंड्रयू पुरस्कार से नवाजा गया. यह रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है. नरेंद्र मोदी पहले भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है.

- Order of the Distinguished Rule of Nishan Izzuddeen 8 जून, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया. यह मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है जो विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है. मोदी जी इस पुरस्कार के 7 वें प्राप्तकर्ता हैं.

- सितंबर, 2019 को, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के लिए 'ग्लोबल गोलकीपर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

नरेंद्र मोदी ’पीपुल्स लीडर ’हैं, जो उनकी समस्याओं को हल करने और उनकी भलाई में सुधार करने के लिए समर्पित हैं. लोगों के बीच रहने, उनकी खुशियाँ साझा करने और उनके दुखों को दूर करने से ज्यादा कुछ भी उनके लिए संतोषजनक नहीं है. वह भारत के सबसे तकनीकी-समझदार नेता के रूप में जाने जाते हैं, जो लोगों तक पहुँचने और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए वेब का उपयोग करते हैं. इसमें कोई संदेह नहीं हैं कि मोदी जी बहुत गतिशील नेता हैं; वह अपने करिश्माई नेतृत्व से विश्व नेतृत्व को प्रभावित कर सकते हैं यही कारण है कि पूरी दुनिया हर उस घटना पर ध्यान दे रही है जिसमें मोदी जी शामिल होते हैं.

जानें प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से संपर्क करने के 4 तरीकों के बारे में

जानें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताबें और उनके द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में