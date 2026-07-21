लोकसभा और राज्यसभा में कौन है अधिक शक्तिशाली, जानें

भारत की संसद में दो सदन हैं, जिनमें एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा है। इन दोनों सदनों की अपनी शक्तियां और अधिकार हैं। लोकसभा में सीधे जनता द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है, जबकि राज्यसभा में विधानसभा सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। हालांकि, यहां सवाल है कि आखिर दोनों सदनों में कौन अधिक ताकतवर है? इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे।

लोकसभा या राज्यसभा, कौन है अधिक शक्तिशाली?

भारत के संसदीय सिस्टम में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। इसकी सबसे बड़ी वजह लोकसभा में सीधे तौर पर प्रतिनिधियों का चुना जाना है। ऐसे में लोकतंत्र की आखिरी शक्ति लोगों के हाथ में होती है। अब हम इसके अधिक शक्तिशाली होने के अन्य कारण जानेंगे।

लोकसभा अधिक शक्तिशाली क्यों है

लोकसभा, राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। इसके कई कारण हैं, जो कि इस प्रकार हैंः

वित्तीय शक्तियां

धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। वहीं, राज्यसभा धन विधेयक को सीधे तौर पर खारिज नहीं कर सकती है। वह सिर्फ इसे 14 दिनों के लिए रोक सकती है या अपने सुझाव इस पर दे सकती है। हालांकि, इन सुझावों को मानना या न मानना, लोकसभा के ऊपर निर्भर है। दूसरी तरफ, देश का बजट भी लोकसभा में ही पेश किया जाता है।