बदल गया रेलवे का नियम, अब जनरल टिकट के लिए फोटो ID अनिवार्य

यदि आप भारतीय रेलवे के माध्यम से सफर करने का मन बना रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि, रेलवे ने जनरल टिकट वाले यात्रियों के लिए अपने नियम में बदलाव कर दिया है। अब Railone ऐप से जनरल टिकट बुक करते समय फोटो आईडी देना अनिवार्य होगा। साथ ही, इस आईडी को अपने साथ रखकर यात्रा भी करनी होगी। इसके बाद आपका जनरल टिकट मान्य नहीं होगा। यह नियम 15 जुलाई, 2026 से लागू हो गया है।

किन पर लागू होगा नियम

रेलवे का यह नया नियम केवल उन यात्रियों पर लागू होगा, जो रेलवन ऐप के माध्यम से जनरल टिकट बुक कर रहे हैं। हालांकि, टिकट काउंटर से जनरल टिकट लेने पर यह नियम लागू नहीं होगा।

Railone App में यह हुआ है बदलाव

-रेलवन ऐप से जनरल टिकट बुक करते समय एक वैध फोटो प्रमाण पत्र देना अनिवार्य हो गया है।

-अब यात्रा के दौरान उसी पहचान प्रमाण पत्र को अपने साथ रखना होगा, जिसकी जानकारी टिकट बुक करते समय दी गई थी।

-टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है।

-यात्रा के दौरान टीटीई द्वारा अपकी आईडी के बारे में पूछा जा सकता है।