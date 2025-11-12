भारत का इकलौता राज्य, जहां सभी एयरपोर्ट से हैं अंतरराष्ट्रीय उड़ान, जानें क्या है नाम

यातायात के साधनों में हवाई जहाज का अहम स्थान है। यह अन्य यातायात साधनों की तुलना में सबसे तेज है, जिससे कुछ ही घंटों में कई हजार किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। भारत के अलग-अलग राज्यों में हमें अलग-अलग एयरपोर्ट देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ घरेलू, तो कुछ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात है कि सभी राज्यों में सभी एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इकलौता एक राज्य ऐसा भी है, जहां सभी एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय हैं। कौन-सा है यह राज्य, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। भारत में कुल कितने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत में कुल कितने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। आपको बता दें कि भारत में कुल 34 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, जिसमें सबसे बड़ा नई दिल्ली एयरपोर्ट है। इसके साथ ही, यह सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के तौर पर भी जाना जाता है।

किस राज्य में हैं सभी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अब सवाल है कि भारत का वह इकलौता राज्य कौन-सा है, जहां सभी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। आपको बता दें कि यह केरल राज्य है, जहां सभी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। राज्य में कितने हैं अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट केरल राज्य में कुल चार एयरपोर्ट हैं और सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए जाने जाते हैं। इसमें त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी शामिल है। इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहां से सिंगापुर, मलेशिया और यूरोप के लिए उड़ानें शेड्यूल होती हैं। वहीं, राज्य में दूसरा कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से मध्य पूर्व देशों के लिए उड़ानें भरी जाती हैं। राज्य में तीसरा एयरपोर्ट कालीकट है, जहां खाड़ी देशों से श्रमिक पहुंचते हैं। वहीं, चौथा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कन्नूर है। इस एयरपोर्ट को 2018 में शुरू किया गया था। यूपी में हैं सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट