भारत का इकलौता राज्य, जहां सभी एयरपोर्ट से हैं अंतरराष्ट्रीय उड़ान, जानें क्या है नाम

By Kishan Kumar
Nov 12, 2025, 17:48 IST

भारत के अलग-अलग राज्यों में आपको अलग-अलग एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उड़ान के लिए एयरपोर्ट मौजूद हैं। हालांकि, सभी राज्यों में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अलग-अलग हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक राज्य ऐसा भी है, जहां हर एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ान है। कौन-सा है यह एयरपोर्ट, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला राज्य
यातायात के साधनों में हवाई जहाज का अहम स्थान है। यह अन्य यातायात साधनों की तुलना में सबसे तेज है, जिससे कुछ ही घंटों में कई हजार किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। भारत के अलग-अलग राज्यों में हमें अलग-अलग एयरपोर्ट देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ घरेलू, तो कुछ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात है कि सभी राज्यों में सभी एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इकलौता एक राज्य ऐसा भी है, जहां सभी एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय हैं। कौन-सा है यह राज्य, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

भारत में कुल कितने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं

सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत में कुल कितने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। आपको बता दें कि भारत में कुल 34 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, जिसमें सबसे बड़ा नई दिल्ली एयरपोर्ट है। इसके साथ ही, यह सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के तौर पर भी जाना जाता है। 

किस राज्य में हैं सभी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट

अब सवाल है कि भारत का वह इकलौता राज्य कौन-सा है, जहां सभी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। आपको बता दें कि यह केरल राज्य है, जहां सभी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। 

राज्य में कितने हैं अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट

केरल राज्य में कुल चार एयरपोर्ट हैं और सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए जाने जाते हैं। इसमें त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी शामिल है। इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहां से सिंगापुर, मलेशिया और यूरोप के लिए उड़ानें शेड्यूल होती हैं। वहीं, राज्य में दूसरा कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से मध्य पूर्व देशों के लिए उड़ानें भरी जाती हैं। राज्य में तीसरा एयरपोर्ट कालीकट है, जहां खाड़ी देशों से श्रमिक पहुंचते हैं। वहीं, चौथा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कन्नूर है। इस एयरपोर्ट को 2018 में शुरू किया गया था।  

यूपी में हैं सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट

उत्तर प्रदेश में कुल 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। यहां वाराणसी, कुशीनगर, लखनऊ, आगरा और प्रयागराज का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। इसी प्रकार तमिलनाडू में भी चार एयरपोर्ट हैं, लेकिन यहां सभी अंतरराष्ट्रीय नहीं है। केरल इकलौता राज्य है, जहां सभी एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए जाने जाते हैं। 

हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

