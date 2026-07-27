राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में कितना जानते हैं आप, क्विज से परखें अपनी जानकारी

राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन शुरू हो चुका है, जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया जा रहा है। खेलों में कुल 74 राष्ट्रमंडल खेलों के करीब 300 एथलिट भाग ले रहे हैं, जो कि अलग-अलग 10 खेलों में अपने हुनर दिखा रहे हैं। इस कड़ी में भारत की तरफ से 125 एथलिट इसमें शामिल हुए हैं, जिनमें 77 पुरुष और 48 महिला हैं। इस लेख में हम राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में क्विज के माध्यम से जानेंगे।

पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब किया गया था

A) 1920

B) 1930

C) 1934

D) 1948

उत्तर- 1930

किस शहर में 1930 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था ?

A) लंदन

B) सिडनी

C) हैमिल्टन

D) ऑकलैंड

उत्तर- हैमिल्टन, कनाडा

किस व्यक्ति को राष्ट्रमंडल खेलों का जनक कहा जाता है?

A) बॉबी रॉबिनसन

B)पीयेर डी कॉबर्टिन

C) लॉर्ड डीसपॉजिटीवॉस

D) एवरी ब्रंडेज

उत्तर-बॉबी रॉबिन्सन

राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है ?

A) 2 साल

B) तीन साल

C) 4 साल