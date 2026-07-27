राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में कितना जानते हैं आप, क्विज से परखें अपनी जानकारी
राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। इसमें 74 राष्ट्रमंडल खेलों के करीब 3000 एथलिट भाग रहे हैं। इस लेख में हम राष्ट्रमंडल खेलों के ऊपर एक क्विज दिया गया है। ऐसे में आप अपनी जानकारी को परख सकते हैं।
राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन शुरू हो चुका है, जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया जा रहा है। खेलों में कुल 74 राष्ट्रमंडल खेलों के करीब 300 एथलिट भाग ले रहे हैं, जो कि अलग-अलग 10 खेलों में अपने हुनर दिखा रहे हैं। इस कड़ी में भारत की तरफ से 125 एथलिट इसमें शामिल हुए हैं, जिनमें 77 पुरुष और 48 महिला हैं। इस लेख में हम राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में क्विज के माध्यम से जानेंगे।
पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब किया गया था
A) 1920
B) 1930
C) 1934
D) 1948
उत्तर- 1930
किस शहर में 1930 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था ?
A) लंदन
B) सिडनी
C) हैमिल्टन
D) ऑकलैंड
उत्तर- हैमिल्टन, कनाडा
किस व्यक्ति को राष्ट्रमंडल खेलों का जनक कहा जाता है?
A) बॉबी रॉबिनसन
B)पीयेर डी कॉबर्टिन
C) लॉर्ड डीसपॉजिटीवॉस
D) एवरी ब्रंडेज
उत्तर-बॉबी रॉबिन्सन
राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है ?
A) 2 साल
B) तीन साल
C) 4 साल
D) 5 साल
उत्तर- 4 साल
राष्ट्रमंडल खेलों में अभी तक सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते हैं?
A) इंग्लैंड
B) कनाडा
C) ऑस्ट्रेलिया
D) भारत
उत्तर- ऑस्ट्रेलिया
भारत में पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था?
A) 2002
B) 2006
C) 2010
D) 2014
उत्तर- 2010
साल 2022 में किस शहर ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था?
A) गोल्ड कोस्ट
B) ग्लास्गो
C) बर्मिंघम
D) दिल्ली
उत्तर-बर्मिंघम
साल 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों के मस्कट का क्या नाम है?
A) क्लाइड
B) पेरी
C) शेरा
D) फिन्नी
उत्तर- फिन्नी
भारत की तरफ से 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है?
A) मीराबाई चानू
B) बजरंग पूनिया
C) पी वी सिंधू
D) ऋषिकांत सिंह
उत्तर- मीराबाई चानू
2026 राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है ?
A) 15
B) 18
C) 20
D) 10
उत्तर-10
राष्ट्रमंडल खेल 2026 से जुड़ी महत्त्वपूर्ण बातें
-राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से मीराबाई चानू ध्वजवाहक और लवलीना बोरहोगेन मशाल वाहक रही हैं।
-इस बार खेल मंत्रालय की ओर से 191 सदस्यी दल को मंजूरी दी है, जिसमें 125 एथलिट और 66 टीम अधिकारी हैं।
-भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2010 में हुआ था, जबकि अगला राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2030 में गुजरात में किया जाएगा।
Senior Executive - Editorial
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