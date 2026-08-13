उत्तर प्रदेश का इकलौता जिला, जो तीन राज्यों से साझा करता है सीमा

भारत के उत्तर में जब भी प्रमुख राज्यों की बात होती है, तो इसमें उत्तर प्रदेश का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यह राज्य अपने विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है। खास बात यह है कि यूपी पूरे देश में सबसे अधिक जिले वाला राज्य है। यहां कुल 75 जिले हैं, जो कि अलग-अलग राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं। इनमें इकलौता जिला ऐसा भी है, जो कि अपने तीन पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इस लेख में हम इस जिले के बारे में विस्तार से जानेंगे।

तीन राज्यों से सीमा साझा करने वाला इकलौता जिला

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि तीन राज्यों से सीमा साझा करने वाला यूपी का इकलौता जिला सहारनपुर है। यह यूपी का सबसे उत्तरी जिला भी है, जो कि शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है।

सहारनपुर से लगने वाले तीन राज्य

सहारनपुर जिला पूर्व दिशा में उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार से अपनी सीमा साझा करता है। वहीं,पश्चिम दिशा में यह हरियाणा के यमुनानगर जिला से लगा हुआ है। तीसरी तरफ, उत्तर दिशा में यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से बहुत ही छोटी सीमा साझा करता है, जो कि करीब 15 से 20 किलोमीटर की है।