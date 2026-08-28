किस नदी को कहा जाता है ‘बिहार का शोक’, जानें यहां

बिहार में यूं, तो बहुत-सी नदियां बहती हैं, जो कि बिहार में आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से बहुत ही महत्त्वपूर्ण नदियां हैं। हालांकि, इनमें एक नदी ऐसी भी है, जिसे ‘बिहार का शोक’ भी कहा जाता है। यह नदी हर साल बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, जिससे हर साल बिहार की अर्थव्यवस्था और कृषि को नुकसान पहुंचता है। कौन-सी है यह नदी, जानने के लिए यह लेख पढे़ं।

किस नदी को ‘बिहार का शोक’ कहा जाता है

कोसी नदी को "बिहार का शोक" (Sorrow of Bihar) कहा जाता है। इस नदी को यह नाम इसके विनाशकारी रूप, हर साल आने वाली भीषण बाढ़ और इसके द्वारा लगातार मार्ग बदलने की वजह से मिला है।

हर साल बदलती है रास्ता

आपको बता दें कि कोसी दुनिया की उन नदियों में से एक है, जो सबसे ज्यादा और तेजी से अपना रास्ता बदलती हैं। इतिहास उठाकर देखें, तो बीते 250 से 300 वर्षों में कोसी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 120 से 150 किलोमीटर तक खिसक चुकी है। यह नदी जब रास्ता बदलती है, तो गांव, खेत और बस्तियां रातों-रात जलमग्न हो जाती हैं, जिससे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता।