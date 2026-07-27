15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अपने नाम किये ये दो रिकॉर्ड, शतक नहीं, लेकिन रिकॉर्ड में नाम शामिल

भारतीय क्रिकेट के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी ने ज़िम्बाब्वे दौरे को शानदार अंदाज में समाप्त किया । हरारे में खेले गए तीसरे T-20 मुकाबले में 15 वर्षीय बल्लेबाज़ ने सिर्फ 49 गेंदों में 81 रन की विस्फोटक पारी खेलकर सभी का दिल जीत लिया। वह अपने पहले अंतरराष्ट्रीय शतक से महज़ 19 रन दूर रह गए, लेकिन इस पारी के दम पर उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। चलिए यहां उनके रिकॉर्ड के बारें में जानते है।

शतक नहीं, लेकिन दिल जीत लेने वाली पारी

पारी की शुरुआत से ही वैभव ने ज़िम्बाब्वे के गेंदबाज़ों पर दबाव बना दिया। उन्होंने सिकंदर रज़ा समेत सभी गेंदबाज़ों की जमकर खबर ली। 31 गेंदों में अर्धशतक पूरा करने वाले वैभव ने अपनी पारी में 8 चौके और 4 छक्के लगाए।

रज़ा के खिलाफ 102 मीटर लंबा छक्का और शानदार शॉट्स ने उनकी बल्लेबाज़ी को और खास बना दिया।

इंग्लैंड की निराशा के बाद ज़िम्बाब्वे में दमदार वापसी

इंग्लैंड दौरे पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले वैभव ने ज़िम्बाब्वे में शानदार वापसी की। तीन T-20 मैचों में उन्होंने 151 रन 196.10 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। पहले ही मुकाबले में 18 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाज़ी का संकेत दे दिया था, जबकि आखिरी मैच में 81 रन की पारी खेलकर शानदार खेल दिखाया।