Coffee को हिंदी में क्या कहते हैं, यहां जानें

सबले पहले हम कॉफी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि कॉफी की शुरुआत 15वीं शताब्दी में इथोयोपिया की पहाड़ी पर हुई थी, जब एक चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा था। उसने देखा कि उसकी बकरियां जामुन जैसी चीज खाकर पहले से अधिक ऊर्जावान लग रही थीं। चरवाहे ने खुद भी ऐसा किया, तो उसने खुद भी ऐसा महसूस किया। इसके बाद कॉफी अरब तक फैली और धीरे-धीरे यूरोप समेत पूरी दुनिया में फैल गई।

दुनियाभर में करोड़ों लोगों की सुबह की शुरुआत कॉफी से होती है। काफी अब सिर्फ पेय पदार्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों की आदत और संस्कृति का हिस्सा हो गई है। यही वजह है कि आज भारत से लेकर विदेशों के किचन में चाय के साथ कॉफी का भी विशेष महत्त्व है। हालांकि, कॉफी एक अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं। क्योंकि, आम बोलचाल की भाषा में भी इसे कॉफी ही कहा जाता है। क्या है इसका हिंदी अनुवाद, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

भारत में कब हुई कॉफी की शुरुआत

अब हम यह जान लेते हैं कि भारत में कॉफी की शुरुआत कब हुई, तो आपको बता दें कि भारत में 17वीं शताब्दी में कॉफी की शुरुआत हुई थी। एक सूफी संत बाबा बूदन द्वारा यमन से कॉफी के कुछ बीजों को भारत लाया गया और इसे कर्नाटक के चंद्रगिरी पर्वत पर लगाया गया था।

कैसे बनती है कॉफी

कॉफी बनने की प्रक्रिया भी आसान नहीं है। यह एक दिन में तैयार नहीं होती है, बल्कि इसका पौधा होता है। इस पौधे पर जामुन की तरह फल लगते हैं, जिन्हें तोड़कर उनके अंदर से कॉफी बीन्स निकालते जाते हैं। इन बीन्स को सुखाया जाता है, जिसके बाद इन्हें एक निश्चित तापमान पर रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करने पर कॉफी बीन्स में सुगंध और रंग चढ़ता है। इसके बाद कॉफी पीने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ जगहों पर कॉफी को पीसकर बेचा जाता है, जबकि कुछ जगहों पर कॉफी बीन्स ही बेचे जाते हैं।

कॉफी को हिंदी में क्या कहते हैं

अब हम यह जान लेते हैं कि आखिर कॉफी को हिंदी में क्या कहते हैं। आपको बता दें कि वैसे तो कॉफी को हिंदी में कॉफी ही कहा जाता है। लेकिन, इसे हिंदी में कहवा कहा जाता है। यह अरबी भाषा का एक शब्द है, जिसे अरबी में भी कहवा ही कहा जाता है। इसका अर्थ शराब से भी होता है। कहवा शब्द नया नहीं है, बल्कि इसका इतिहास 9वीं शताब्दी का है, जो कि मूलतः यमन से जुड़ा हुआ है। हालांकि, समय के साथ नाम में बदलाव होते गए और अंग्रेजी के शब्द कॉफी को भी हिंदी में कॉफी ही कहा जाने लगा।