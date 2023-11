Timed Out In Cricket: क्रिकेट में 'टाइम आउट' क्या है? क्रिकेट इतिहास में ऐसे आउट वाले पहले खिलाड़ी बने मैथ्यूज़

Timed out in cricket: श्रीलंका के मध्यक्रम बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए है. वनडे विश्व कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें टाइम आउट दिया गया.

वनडे विश्व कप 2023 में बांग्लादेश ने विकेट गिरने के बाद ग्राउंड पर आने में देरी करने पर मैथ्यूज के खिलाफ टाइम आउट की अपील की जिसके बाद अंपायर ने उन्हें टाइम आउट करार दिया. मैथ्यूज को टूटे हुए हेलमेट के कारण मैदान पर आने में देरी हुई थी.

Angelo Mathews became the first batter in international cricket to be dismissed in this manner 👀



Why was he given out? 🧐#CWC23 #BANvSLhttps://t.co/2P7dXYcZ08