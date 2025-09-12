वह कौन-सा देश है, जो एक महाद्वीप भी है, जानें नाम

दुनिया महाद्वीपों और देशों से बनी है। महाद्वीप जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कुल मिलाकर सात महाद्वीप हैं। इनमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। हर महाद्वीप पर कई देश हैं। उदाहरण के लिए एशिया में भारत, चीन और जापान जैसे देश शामिल हैं। यूरोप में फ्रांस, जर्मनी और इटली हैं। लेकिन, एक महाद्वीप अलग है। इस पर सिर्फ एक ही देश है। वह देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है, जिसे यह अनोखा दर्जा मिला है। यह पूरे महाद्वीप पर फैला है और किसी दूसरे देश के साथ साझा नहीं होता है। इस लेख में हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया क्यों खास है। हम इसके भूगोल, संस्कृति और उन बातों के बारे में जानेंगे, जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। एकमात्र देश जो एक महाद्वीप भी है, वह ऑस्ट्रेलिया है। इस अनोखे महाद्वीप-देश के बारे में कुछ मजेदार तथ्य यहां दिए गए हैं:

-हालांकि, यह पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन कुल क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश भी है। -ऑस्ट्रेलिया अपने अनोखे जानवरों के लिए मशहूर है। इनमें से कई जानवर दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इनमें कंगारू, कोआला, प्लैटिपस और वॉम्बैट जैसे जाने-माने जीव शामिल हैं। -क्वींसलैंड के तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है। इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। -देश के मध्य भाग को "आउटबैक" के नाम से जाना जाता है। यह एक विशाल, ऊबड़-खाबड़ और ज्यादातर शुष्क या अर्ध-शुष्क इलाका है, जो महाद्वीप के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। -ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की आबादी बहुत ज्यादा है। यहां लोगों से ज्यादा भेड़ें हैं। -डिंगो फेंस को शुरू में पशुओं को डिंगो (एक जंगली कुत्ता) से बचाने के लिए बनाया गया था। यह दुनिया की सबसे लंबी बाड़ों में से एक है, जो 5,600 किलोमीटर (लगभग 3,500 मील) से ज्यादा लंबी है।