क्या आप जानते हैं कैसे और कब हुई सुशी की शुरुआत?

By Mahima Sharan
Sep 12, 2025, 18:22 IST

सुशी दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय जापानी व्यंजनों में से एक है। लोग अक्सर इसे पारंपरिक जापानी सुशी, सुशी की शुरुआत, सुशी किस देश का व्यंजन है, और जापानी भोजन जैसे नामों से खोजते हैं। यह मशहूर व्यंजन सिरके वाले चावल, समुद्री भोजन, सब्जियों और कभी-कभी उष्णकटिबंधीय फलों से बनाया जाता है। आज भले ही कई देशों में सुशी परोसी जाती है, लेकिन इसके लिए सबसे प्रसिद्ध देश जापान है। जापान में सुशी वहां की संस्कृति, परंपरा और खान-पान के इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई है।

how and when sushi originated

जब कोई सुशी के बारे में सोचता है, तो सबसे पहले जापान का नाम दिमाग में आता है। यह देश न केवल सुशी का जन्म स्थान है, बल्कि इसके सांस्कृतिक विकास का केंद्र भी है। सिरके वाले चावल, ताजे समुद्री भोजन, सब्जियों और बहुत सटीकता से तैयार की जाने वाली सुशी सिर्फ एक भोजन नहीं है। जापान में इसे पाक कला का एक रूप माना जाता है। आज यह पूरी दुनिया में फैल चुकी है, लेकिन इस मशहूर व्यंजन के साथ सबसे ज्यादा जापान का ही नाम जुड़ा हुआ है।

सुशी संस्कृति की शुरुआत

सदियों पहले जापान में सुशी की शुरुआत मछली को फर्मेंटेड (खमीर वाले) चावल में संरक्षित करने के एक तरीके के रूप में हुई थी। समय के साथ, संरक्षण की यह तकनीक एक बेहतरीन व्यंजन में बदल गई, जिसमें ताजगी, प्रस्तुति और स्वादों के तालमेल पर ध्यान दिया जाता है। जापान में सुशी सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव है। यहां शेफ अपनी कला को बेहतर बनाने के लिए सालों की ट्रेनिंग लेते हैं। इस देश ने सुशी को अपनी पहचान का एक अहम हिस्सा बना लिया है। इसी मजबूत सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण जापान को पूरी दुनिया में सुशी का घर माना जाता है।

दुनिया भर में सुशी के अलग-अलग रूप

हालांकि सुशी की शुरुआत जापान में हुई, लेकिन इसकी लोकप्रियता के कारण दुनियाभर में इसे कई अलग-अलग तरीकों से बनाया जाने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में California Roll ने सुशी को आम लोगों के लिए आसान बना दिया। इसमें एवोकैडो और केकड़े जैसी जानी-पहचानी चीजों का इस्तेमाल किया गया। कनाडा में सुशी पिज्जा बनाया गया, जबकि सुशी बरीतो का कॉन्सेप्ट एक झटपट और हाथ में पकड़कर खाए जाने वाले भोजन के रूप में लोकप्रिय हुआ है। मेक्सिको में, सिनालोअन सुशी में पारंपरिक बेस के साथ तीखे स्वाद, चीज और मसालेदार सॉस मिलाए जाते हैं। ये वैश्विक रूप दिखाते हैं कि सुशी जापान के बाहर कैसे विकसित हुई है, और यह अलग-अलग स्वाद और संस्कृतियों के अनुकूल है।

जापान में सुशी की क्षेत्रीय शैलियां

जापान के अंदर भी सुशी एक जैसी नहीं है। अलग-अलग क्षेत्रों में इसे बनाने के अपने खास तरीके हैं। टोक्यो एडोमे-स्टाइल सुशी के लिए मशहूर है, जिसमें सादगी, ताजगी और मौसमी समुद्री भोजन पर जोर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर, ओसाका कंसाई-स्टाइल प्रेस्ड सुशी (ओशिजुशी) के लिए जाना जाता है। इसमें मछली और चावल को लकड़ी के सांचों में एक साथ दबाया जाता है, जिससे इसका टेक्सचर और स्वाद अलग होता है। ये क्षेत्रीय विभिन्नताएं जापान की पाक विविधता को उजागर करती हैं और दिखाती हैं कि सुशी को स्थानीय पसंद और परंपराओं ने कैसे आकार दिया है।

सुशी की वैश्विक लोकप्रियता और पहुंच

पिछले कुछ दशकों में, सुशी एक खास व्यंजन से बढ़कर एक वैश्विक पाक कला का ट्रेंड बन गई है। आज यह न केवल बड़े रेस्टोरेंट में, बल्कि फूड कोर्ट, सुपरमार्केट और स्ट्रीट फेस्टिवल में भी मिलती है। वैंकूवर, लॉस एंजिल्स और लंदन जैसे शहर अपने बेहतरीन सुशी कल्चर के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा, यूक्रेन, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों ने भी एक मजबूत सुशी संस्कृति विकसित की है। इसकी वैश्विक पहुंच ने सुशी को सबसे आसानी से उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों में से एक बना दिया है, जिसका आनंद दुनिया भर में हर उम्र के लोग उठाते हैं।

सेहत के लिए सुशी

सुशी की दुनिया भर में लोकप्रियता सिर्फ इसके स्वाद के कारण नहीं है। यह सेहत, सुंदरता और एक सामाजिक अनुभव का अनोखा मेल है। सुशी आम तौर पर हल्की होती है, इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है, और इसे शाकाहारी और वीगन डाइट के लिए भी बदला जा सकता है। यह देखने में भी बहुत आकर्षक होती है। इसे अक्सर रंगीन और कलात्मक तरीके से परोसा जाता है, जो सोशल मीडिया के इस दौर में इसे बहुत आकर्षक बनाता है। इसके अलावा, सुशी रेस्टोरेंट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि लोग साथ बैठकर खा सकें। यहां मेहमान रोल्स शेयर कर सकते हैं, शेफ से बातचीत कर सकते हैं और एक सामूहिक अनुभव का आनंद ले सकते हैं। इन्हीं गुणों ने सुशी को एक ऐसा भोजन बना दिया है जो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक इवेंट बन जाता है।


दुनिया भर में लोकप्रिय सुशी के प्रकार

Nigiri

निगिरी सुशी की सबसे पारंपरिक शैली है। इसे हाथ से दबाए गए सिरके वाले चावल के ऊपर टूना, सैल्मन या झींगे जैसी ताजी मछली रखकर बनाया जाता है। इसमें सादगी और संतुलन पर जोर दिया जाता है। तथ्य: जापान में शेफ निगिरी में चावल और मछली के सही अनुपात को बेहतर बनाने के लिए सालों तक ट्रेनिंग लेते हैं।

California Roll

लॉस एंजिल्स में बनाया गया California Roll केकड़े (अक्सर नकली), एवोकैडो और खीरे से बनता है। इसे अंदर से बाहर की ओर रोल किया जाता है, जिसमें चावल बाहर की तरफ होता है। इसने पश्चिमी देशों के लोगों को सुशी से परिचित कराया। यह पहला ऐसा सुशी रोल था जिसे अमेरिका में बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली।

Spicy Tuna Roll

Spicy Tuna Roll में टूना को चिली सॉस या स्पाइसी मेयो के साथ मिलाया जाता है, जो सुशी को एक तीखा और दमदार स्वाद देता है। यह खासकर युवा सुशी प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है। इसका आविष्कार अमेरिका में बची हुई टूना मछली का इस्तेमाल करने के लिए किया गया था, जिसने बेकार चीज को एक बेस्टसेलर बना दिया।

Alaska Roll

सैल्मन, एवोकैडो, खीरे और कभी-कभी क्रीम चीज से बना Alaska Roll पश्चिमी देशों का पसंदीदा है। इसके नाम के बावजूद, इसकी शुरुआत अलास्का में नहीं हुई थी। इसका नाम इस क्षेत्र की सैल्मन की ताजगी को बताने के लिए रखा गया था।

Tempura Roll

Tempura Rolls में कुरकुरे तले हुए झींगे या सब्जियां होती हैं, जिन्हें चावल और समुद्री शैवाल के साथ लपेटा जाता है। यह हर बाइट में एक कुरकुरापन लाता है। टेम्पूरा पकाने की कला 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारियों के जरिए जापान पहुंची थी।

Salmon Avocado Roll

यह रोल बढ़िया सैल्मन को क्रीमी एवोकैडो के साथ मिलाता है, जिससे एक मुलायम और मक्खन जैसा स्वाद आता है। एवोकैडो पारंपरिक जापानी सुशी का हिस्सा नहीं था। इसे पश्चिमी देशों में जोड़ा गया था, लेकिन यह इतना लोकप्रिय हो गया कि बाद में जापान ने भी इसे अपना लिया।

