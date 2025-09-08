IGNOU Grade Card 2025: यहां से डाउनलोड करें इग्नू ग्रेड कार्ड

IGNOU Grade Card 2025: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर IGNOU ग्रेड कार्ड 2025 जारी कर दिया है। अब जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी, वे ऑनलाइन अपना ग्रेड देख सकते हैं और PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रेड कार्ड देखने के लिए छात्रों को वेबसाइट पर जाकर अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम नाम दर्ज करके लॉगिन करना होगा। इसमें उनके लिए गए कोर्स, प्राप्त अंक और कुल प्रदर्शन की जानकारी होती है। छात्र नीचे दिए गए सीधे लिंक से भी अपना IGNOU ग्रेड कार्ड 2025 PDF तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं।
IGNOU Grade Card 2025 Download Link
इग्नू ग्रेड कार्ड 2025 अब उपलब्ध है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नामांकन संख्या और प्रोग्राम नाम दर्ज कर अपना ग्रेड कार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू ग्रेड कार्ड 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
|
IGNOU Grade Card 2025
IGNOU Grade Card 2025 Kaise Download Kare?
छात्र नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके अपना ग्रेड कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
-
सबसे पहले IGNOU की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाएँ।
-
होम पेज पर “Student Zone” या “Results” सेक्शन में क्लिक करें।
-
Grade Card 2025 लिंक चुनें।
-
अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड दर्ज करें।
-
Submit / लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
-
आपका IGNOU Grade Card 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
-
इसे PDF में डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।
इग्नू ग्रेड कार्ड पर ये उल्लिखित विवरण करें चेक
इग्नू ग्रेड कार्ड 2025 पर ये मुख्य जानकारी जरूर चेक करनी चाहिए।
-
छात्र का नाम
-
नामांकन संख्या (Enrollment Number)
-
प्रोग्राम का नाम और कोड
-
लिए गए कोर्स के नाम और कोड
-
प्रत्येक कोर्स में प्राप्त अंक / ग्रेड
-
कुल प्राप्त अंक
-
समग्र ग्रेड / परिणाम
-
PDF डाउनलोड विकल्प
-
प्रिंट करने की सुविधा
-
जारी करने की तिथि (वैकल्पिक)
-
आधिकारिक वेबसाइट का उल्लेख
