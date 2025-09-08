IGNOU Grade Card 2025: यहां से डाउनलोड करें इग्नू ग्रेड कार्ड

IGNOU Grade Card 2025: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर IGNOU ग्रेड कार्ड 2025 जारी कर दिया है। अब जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी, वे ऑनलाइन अपना ग्रेड देख सकते हैं और PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रेड कार्ड देखने के लिए छात्रों को वेबसाइट पर जाकर अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम नाम दर्ज करके लॉगिन करना होगा। इसमें उनके लिए गए कोर्स, प्राप्त अंक और कुल प्रदर्शन की जानकारी होती है। छात्र नीचे दिए गए सीधे लिंक से भी अपना IGNOU ग्रेड कार्ड 2025 PDF तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं।

IGNOU Grade Card 2025 Download Link

