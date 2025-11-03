BEL Recruitment 2025 Apply Online: प्रोवेशनरी इंजीनियर के 340 पदों के लिए, तुरंत करें Direct Link से अप्लाई

Check Women's ODI World Cup Winners List
By Priyanka Pal
Nov 3, 2025, 12:50 IST

BEL Recruitment 2025 Apply Online: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने अलग-अलग विषयों में 340 प्रोबेशनरी इंजीनियर (PE) की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। जिन Candidates के पास संबंधित इंजीनियरिंग विषयों में ग्रेजुएशन की डिग्री है, वे BEL प्रोबेशनरी इंजीनियर भर्ती 2025 के लिए 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस लेख में योग्यता की शर्तें, जरूरी तारीखें, ऑनलाइन आवेदन का लिंक और आवेदन करने के चरण दिए गए हैं।

BEL Recruitment 2025 Last Date: बीईएल ने योग्य Candidates से प्रोबेशनरी इंजीनियर के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल जैसी कई ब्रांचों में की जाएगी। इन सभी ब्रांचों में कुल 340 पद निकाले गए हैं। आवेदन 24 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं और आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर 2025 है।

Candidates बीईएल की आधिकारिक वेबसाइट www.bel-india.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना आवेदन जमा कर दें।

BEL Recruitment 2025 Form: महत्वपूर्ण विवरण 

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) एक नवरत्न पीएसयू है। यह भारत की एक प्रमुख प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जो मिलिट्री कम्युनिकेशन, रडार, नेवल सिस्टम, C4I सिस्टम, हथियार प्रणाली, होमलैंड सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और अनमैन्ड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स जैसे क्षेत्रों में 350 से ज्यादा अलग-अलग उत्पाद बनाती है। बीईएल ने प्रोबेशनरी इंजीनियर के 340 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसकी जानकारी नीचे दी गई है:

संगठन

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)

रिक्ति

340 पोस्ट

ऑफिशियल नोटिफिकेशन 

24 अक्टूबर 2025

आवेदन करने की तिथि

24 अक्टूबर 2025

आवेदन करने की अंतिम तिथि

14 नवंबर 2025

आवेदन का तरीका

ऑनलाइन

वेतनमान/सीटीसी

40,000-3%- 1,40,000 सीटीसी: 13 लाख (लगभग)

BEL Recruitment 2025 : योग्यता की शर्तें

बीईएल में प्रोबेशनरी इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए, Candidates को नीचे दी गई योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा।

शैक्षिक योग्यता

Candidates के पास यह डिग्री होनी चाहिए:

इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन / कम्युनिकेशन / टेलीकम्युनिकेशन / मैकेनिकल / कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बी.ई / बी.टेक / बी.एससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट।

आयु सीमा

सामान्य वर्ग के Candidates के लिए 1 जनवरी 2025 तक अधिकतम उम्र 25 साल है। आरक्षित वर्गों के लिए उम्र में छूट लागू होगी।

अंतिम वर्ष के छात्र

अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे Candidates भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे जॉइनिंग के समय सर्टिफिकेशन की शर्तें पूरी करते हों।

बीईएल प्रोबेशनरी इंजीनियर भर्ती 2025: आवेदन कैसे करें

1. बीईएल की आधिकारिक वेबसाइट www.bel-india.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'करियर' सेक्शन में जाएं और 'जॉब नोटिफिकेशन्स' पर क्लिक करें।

3. “प्रोबेशनरी इंजीनियर भर्ती 2025 - E-II ग्रेड” विज्ञापन को खोजें और एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें।

4. इसके बाद आप एक नए पेज पर जाएंगे, जहां एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जानकारी दी गई होगी।

5. अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो पहले Registration करें और अपना लॉगिन क्रेडेंशियल बनाएं।

6. अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करें और एप्लीकेशन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें, जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक जानकारी, निवास स्थान आदि।

7. बताए गए फॉर्मेट में अपनी स्कैन की हुई फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

8. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को अंतिम बार जमा करने से पहले उसे ध्यान से जांच लें।

9. भविष्य के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के कन्फर्मेशन पेज को सेव कर लें।

BEL Recruitment 2025 Apply Online: आवेदन का लिंक

Candidates नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके बीईएल प्रोबेशनरी इंजीनियर के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले विस्तृत अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें:

BEL भर्ती 2025 

आवेदन लिंक 

BEL Recruitment 2025 Apply Online: आवेदन शुल्क

आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए Candidates को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। सामान्य/ओबीसी (NCL)/EWS वर्ग के Candidates को 1,180 रुपये (जीएसटी सहित) का भुगतान करना होगा। अन्य वर्गों के Candidates को शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है:

वर्ग

आवेदन शुल्क

सामान्य / ओबीसी (एनसीएल) / ईडब्ल्यूएस

₹ 1,000 + जीएसटी = ₹ 1,180

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक

छूट प्राप्त


