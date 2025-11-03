BEL Recruitment 2025 Apply Online: प्रोवेशनरी इंजीनियर के 340 पदों के लिए, तुरंत करें Direct Link से अप्लाई

BEL Recruitment 2025 Last Date: बीईएल ने योग्य Candidates से प्रोबेशनरी इंजीनियर के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल जैसी कई ब्रांचों में की जाएगी। इन सभी ब्रांचों में कुल 340 पद निकाले गए हैं। आवेदन 24 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं और आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर 2025 है। Candidates बीईएल की आधिकारिक वेबसाइट www.bel-india.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना आवेदन जमा कर दें। BEL Recruitment 2025 Form: महत्वपूर्ण विवरण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) एक नवरत्न पीएसयू है। यह भारत की एक प्रमुख प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जो मिलिट्री कम्युनिकेशन, रडार, नेवल सिस्टम, C4I सिस्टम, हथियार प्रणाली, होमलैंड सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और अनमैन्ड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स जैसे क्षेत्रों में 350 से ज्यादा अलग-अलग उत्पाद बनाती है। बीईएल ने प्रोबेशनरी इंजीनियर के 340 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसकी जानकारी नीचे दी गई है:

संगठन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) रिक्ति 340 पोस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन 24 अक्टूबर 2025 आवेदन करने की तिथि 24 अक्टूबर 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2025 आवेदन का तरीका ऑनलाइन वेतनमान/सीटीसी 40,000-3%- 1,40,000 सीटीसी: 13 लाख (लगभग) BEL Recruitment 2025 : योग्यता की शर्तें बीईएल में प्रोबेशनरी इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए, Candidates को नीचे दी गई योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा। शैक्षिक योग्यता Candidates के पास यह डिग्री होनी चाहिए: इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन / कम्युनिकेशन / टेलीकम्युनिकेशन / मैकेनिकल / कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बी.ई / बी.टेक / बी.एससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट।

आयु सीमा सामान्य वर्ग के Candidates के लिए 1 जनवरी 2025 तक अधिकतम उम्र 25 साल है। आरक्षित वर्गों के लिए उम्र में छूट लागू होगी। अंतिम वर्ष के छात्र अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे Candidates भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे जॉइनिंग के समय सर्टिफिकेशन की शर्तें पूरी करते हों। बीईएल प्रोबेशनरी इंजीनियर भर्ती 2025: आवेदन कैसे करें 1. बीईएल की आधिकारिक वेबसाइट www.bel-india.in पर जाएं। 2. होमपेज पर 'करियर' सेक्शन में जाएं और 'जॉब नोटिफिकेशन्स' पर क्लिक करें। 3. “प्रोबेशनरी इंजीनियर भर्ती 2025 - E-II ग्रेड” विज्ञापन को खोजें और एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें। 4. इसके बाद आप एक नए पेज पर जाएंगे, जहां एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जानकारी दी गई होगी। 5. अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो पहले Registration करें और अपना लॉगिन क्रेडेंशियल बनाएं। 6. अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करें और एप्लीकेशन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें, जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक जानकारी, निवास स्थान आदि।