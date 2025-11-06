UPSSSC Interview Schedule: विभिन्न पदों के लिए यूपीएसएसएससी ने इंटरव्यू शेड्यूल किया जारी, तारीख करें चेक

UPSSSC Interview Schedule: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने विभिन्न पद जैसे पेंटर, सर्वेयर, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी और लेदर गुड्स मेकर के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं, वे सभी पदों के लिए अनुसार तारीखों की जांच कर सकते हैं। इंटरव्यू से जुड़ा शेड्यूल उम्मीदवार आगे लेख में देख सकते हैं।

UPSSSC Interview Schedule: पदों के लिए सिलेक्ट उम्मीदवारों की संख्या

नीचे टेबल में विभिन्न पदों के लिए सिलेक्ट किए गए उम्मीदवारों की संख्या दी गई है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए शामिल हो सकते हैं: