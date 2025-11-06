UP Board Exam Date 2026 Released
Focus
Quick Links

UPSSSC Interview Schedule: विभिन्न पदों के लिए यूपीएसएसएससी ने इंटरव्यू शेड्यूल किया जारी, तारीख करें चेक

By Priyanka Pal
Nov 6, 2025, 18:03 IST

UPSSSC Interview Schedule: यूपीएसएसएससी की ओर से विभिन्न पदों के लिए चयनित हुए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जिसके साथ इंटरव्यू शेड्यूल भी जारी किया गया है। सिलेक्ट हुए उम्मीदवार इंटरव्यू की तारीख आगे लेख में जानें।

Add as a preferred source on Google
Join us
UPSSSC Interview Schedule 2025
UPSSSC Interview Schedule 2025

UPSSSC Interview Schedule: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने विभिन्न पद जैसे पेंटर, सर्वेयर, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सहायक सांख्यिकीय अधिकारी और लेदर गुड्स मेकर के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं, वे सभी पदों के लिए अनुसार तारीखों की जांच कर सकते हैं। इंटरव्यू से जुड़ा शेड्यूल उम्मीदवार आगे लेख में देख सकते हैं। 

UPSSSC Interview Schedule: पदों के लिए सिलेक्ट उम्मीदवारों की संख्या

नीचे टेबल में विभिन्न पदों के लिए सिलेक्ट किए गए उम्मीदवारों की संख्या दी गई है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए शामिल हो सकते हैं:

पद का नाम 

पदों की संख्या 

पेंटर (जनरल)

75

सर्वेयर

18

मैकेनिक ट्रैक्टर

77

मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स

10

सहायक सांख्यिकीय अधिकारी 

92

लेदर गुड्स मेकर

04

UPSSSC Interview Schedule: इंटरव्यू की तारीख देखें

18 से 21 नवंबर, 2025 तक यूपीएसएसएससी की ओर से इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। इंटरव्यू की शिफ्ट और पद के अनुसार तारीखों का विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देखें:

यूपीएसएसएससी सिलेक्ट उम्मीदवारों की लिस्ट डाउनलोड कैसे करें?

यूपीएसएसएससी की ओर से सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों की लिस्ट नीचे दिए गए स्टेप से स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 उम्मीदवार अब नोटिस बोर्ड पर जाएं। 

स्टेप 3 सिलेक्ट उम्मीदवारों की लिस्ट चेक करें। 

स्टेप 4 अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें। 

स्टेप 5 नाम होने पर डाउनलोड करें। 

Check:

NHAI Recruitment 2025



Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News